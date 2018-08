3 Tipps für die Urlaubsplanung mit Freunden. 1. Buchen Sie lieber ein Apartment oder Ferienhaus statt eines Hotelzimmers. Das ist deutlich günstiger und es macht mehr Spaß, wenn alle zusammen wohnen. Und darum geht es doch am Ende bei einem gemeinsamen Urlaub! 2. Jeweils eine Person sollte eine Sache planen, aber die Aufgaben sollten verteilt werden... So sparen Sie Zeit und vermeiden unnötiges Durcheinander. 3. Wer feiern will, geht feiern. Wer was sehen will, macht Sightseeing. Jeder sollte das tun, was er im Urlaub am liebsten macht! Beim Urlaub geht's um Spaß, nicht um Regeln und Termine.