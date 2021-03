Während wir in Gedanken schon längst auf der Straße sind, stehen vor dem Abenteuer noch ein paar Vorbereitungen an. Eine davon ist die passende Ausstattung deines Campers / Bullis /Vans. Hier kommen fünf Ideen.

Du hast dir einen eigenen Traum auf vier Rädern zugelegt oder möchtest das gemietete Modell für deinen nächsten Roadtrip aufpeppen? Wir zeigen dir fünf schöne Ideen für die passende Ausstattung.

1. Lichterketten für die Abende

Lichterketten gibt es in allen Farben und Formen. Wir würden in jedem Fall eine praktische Lichterkette mit Batteriefach empfehlen. So kannst du auch ohne Strom auskommen und die Lichterkette immer dann anmachen, wenn dir danach ist. Diese Lichterkette erinnert ein wenig an einen Wattebausch und ist batteriebetrieben. Wer ein klassisches Design mag, der wird diese Lichterkette mit Glühbirnen aus Glas mögen.

2. Traumfänger im Fahrtwind

Sarah vom Blog Grossstadtklein zeigt, wie gut ein Traumfänger zu einem Roadtrip passt. Stell dir einfach vor, du fährst bei Sonnenuntergang eine Straße entlang und der Traumfänger bewegt sich zur Lieblingsmusik im Fahrtwind. Uns gefällt dieser weiße Traumfänger besonders gut. Für schöne Träume sollte er außerdem sorgen.



3. Kissen & Decken

Ein Roadtrip lädt dazu ein, einfach mit dem Auto rechts abzubiegen und an schönen Orten in der Natur die Zeit und den Ausblick zu genießen. Wie könnte das gemütlicher sein, als mit Kissen und Decken? Dieses Kissen mit aufgedruckter Weltkarte passt besonders gut. Samtigweich wird es mit diesen Kissen mit Samtbezug. An kühlen Abenden wäre diese Wolldecke die beste Begleitung auf einem Roadtrip.

Tipp: Abends gemütlich draußen entspannen kannst du auf diesem großen Outdoor-Sitzsack. Als wetterfeste Unterlagen eignen sich Outdoor-Teppiche sehr gut. Dieser Outdoor-Teppich besteht aus widerstandsfähigem Kunststoffgewebe und kann der Bodenfeuchtigkeit am Abend standhalten.



4. Mehr Platz

Im Camper / Van / Bulli ist meistens nicht viel Platz. Mit cleveren Ideen für draußen lässt sich der Platz allerdings leicht erweitern. Markisen fürs Auto oder große Zelte sind kostspielig, deswegen schlagen wir ein praktisches Sonnensegel als Überdachung vor. Sollte ein Baum oder Ähnliches in der Nähe sein, kannst du das Sonnensegel zwischen Auto und Baum spannen. Alternativ gibt es diese Teleskopstangen, die du flexibel überall aufstellen kannst. Es ist zwar schön, es sich auf der Liegefläche im Van gemütlich zumachen, aber wer mobil sein will, der sollte klappbare Campingsessel einpacken. Schließlich lässt es sich darin überall gemütlich abhängen.



Auf Roadtrips kannst du Land und Natur hautnah erleben © Dino Reichmuth / Unsplash

5. Küche an Bord

Klassische Camper haben häufig eine kleine Küche mit an Bord. Solltest du aber zum Beispiel mit einem Bulli unterwegs sein, dann lohnt es sich, einen praktischen Campingkocher mit Gaskatusche dabei zu haben. Nachhaltiges Besteck und Geschirr ergänzen deine kleine Küche auf deinem Roadtrip.

