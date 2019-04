Sex im Flugzeug vereint wie so viele gute Abenteuer den Reiz des Verbotenen mit dem Reiz, erwischt zu werden. Sex im Flugzeug ist wie Fliegen, nur schöner – und gehört zu den beliebtesten erotischen Fantasien unter experimentierfreudigen Reisenden.

Nach dem Quickie über den Wolken dürfen sich die Beteiligten als Mitglied des berühmten "Mile High Club" bezeichnen – bei dem es sich nicht um einen herkömmlichen Verein handelt, vielmehr wird unter dem Begriff schlicht jene Gruppe von Menschen zusammengefasst, die mindestens einmal Sex in einem Flugzeug auf Reisehöhe hatte. Ob sie es auf der Bordtoilette, in der Business oder der Economy Class getrieben haben, ist ebenso unerheblich wie die Tatsache, ob sie sich dabei haben erwischen lassen.

Wildes Pärchen: Sex im Flugzeug nach Mexiko

Immer wieder machen Meldungen die Runde, in denen von entsprechenden "Vorfällen" berichtet wird – so wie dieses Pärchen, das im Dezember 2018 während eines Urlaubsfluges nach Mexiko in der hintersten Reihe der Maschine nicht mehr an sich halten konnte:

Der Clip sammelte Millionen Klicks im Netz, ebenso wie dieses Video, in dem es während eines Ryanair-Fluges 2017 nach Ibiza zwischen zwei Verliebten vermeintlich zum Äußersten kam – was später allerdings unter anderem von der beteiligten Dame dementiert wurde:

Das dürfte bei dem einen oder anderen Beobachter die Lust auf den Selbstversuch wecken – und tatsächlich: Im Rahmen der Umfrage eines britischen Datingportals namens "Saucy Dates" gaben 78 Prozent von über 11.000 Befragten an, gerne einmal Sex im Flugzeug haben zu wollen. Weitere fünf Prozent wollen es beim Fliegen bereits getrieben haben.

Die Do's und Dont's, an die sich alle Mile-High-Clubber in spe halten sollten, liegen auf der Hand: Auf Nachtflügen lässt sich die ganze Angelegenheit naturgemäß diskreter abwickeln, außerdem gilt es die Toiletten-Stoßzeiten zu vermeiden, praktische (sprich: schnell ausziehbare) Kleidung zu tragen, und aus Unauffälligkeitsgründen besser nicht zusammen zur Toilette zu verschwinden.

"Die Crew ist angewiesen, so etwas zu unterbinden"

Wichtig zu beachten: Flugbegleiter können die Toilettentüren von außen jederzeit öffnen. Und dann? Was passiert eigentlich, wenn man dabei erwischt wird? "Eine offizielle Gesetzeslage ist mir nicht bekannt", so Markus Wahl, Pressesprecher der Vereinigung Cockpit, gegenüber der Reise-Seite "Travelbook", "aber so etwas sollte man nicht unbedingt im öffentlichen Raum ausleben, das diktieren ja allein schon die Regeln des menschlichen Miteinanders." Die Crew sei in jedem Fall angewiesen, so etwas zu unterbinden.

Ryanair-Sprecher Robin Kiely ergänzt ebenfalls bei "Travelbook", dass unangemessenes Verhalten an Bord der Billigflieger des Unternehmens nicht toleriert werde: "Gegen Passagiere, die sich in inakzeptabler Weise verhalten, können Strafen und Sanktionen verhängt werden." Vorsicht ist also geboten für alle, die es im Flugzeug tun wollen. Erwischen lassen solltet ihr euch nicht. Aber genau das ist ja, siehe oben, der Reiz an der Sache.