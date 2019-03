Vieles haben wir in Deutschland aus den USA übernommen. Aber dennoch gibt es einige Dinge, die hier anders funktionieren als auf der anderen Seite des großen Teichs. Deshalb war es nicht dumm von Reddit-User "YeaLemmeGetUhhhhhhhh", vor seinem Trip nach Deutschland auf der Plattform nachzufragen, was man als Urlauber hierzulande zu beachten habe.

Praktischerweise hatte er (oder sie?, ganz klar ist das nicht, wir bleiben mal beim "er") gleich mit angegeben, dass der Urlaub seine Spring-Break-Reise werden sollte. So konnten ihm die anderen User gleich den wichtigsten Rat geben: Auf keinen Fall, auf wirklich überhaupt gar keinen Fall sollte er sich so benehmen, wie man es von Spring Breaks in amerikanischen Filmen kennt. Dort besaufen sich Studenten in ihren Ferien hemmungslos und probieren auch sonst so ziemlich alles aus, was man sich vorstellen kann. "Benimm dich nicht wie ein besoffener Vollidiot, wo andere einfach nur ihren Alltag leben", gibt ihm jemand mit auf den Weg.

Amerikaner in Deutschland: Vorsicht bei Hitler und Trump

Auch sonst überwiegen in dem Thread die "Don'ts" – zum Beispiel, wenn es um Gesprächsthemen geht. Nazis? Kein gutes Thema, und wenn, dann nur mit großer Sensibilität und wenn es sich aus dem Gespräch ergibt: "Behandele unsere Geschichte, insbesondere die dunklen Kapitel, mit Respekt." Und vor allem – anscheinend muss man diesen Tipp manchen Amerikanern wirklich in aller Ernsthaftigkeit mitgeben: keine Hitlergrüße. Nicht in der Öffentlichkeit, nicht privat, nicht zum Spaß, einfach gar nicht. Und auch beim Thema Trump solle man beachten, meint ein User, dass die meisten Deutschen dem US-Präsidenten gegenüber eher ablehnend eingestellt sind. Beim Thema Religion wartet ebenfalls das eine oder andere Fettnäpfchen.

Bayern ist nicht gleich Deutschland

Ansonsten gilt es für Besucher, auf die Lautstärke zu achten, ihre Namen nicht irgendwo hinzukritzeln, was ja eigentlich auch Selbstverständlichkeiten sein sollten. "Eine rote Fußgängerampel bedeutet wirklich 'Stopp!'", schreibt ein Deutscher – ein Rat, der auf der Straße Leben retten kann. Ein anderer empfiehlt mit Nachdruck: "Nicht Bayern mit Deutschland gleichsetzen." In der ausländischen Wahrnehmung sind Lederhosen und das Oktoberfest im Vergleich zur gesamtdeutschen Realität nämlich deutlich überrepräsentiert. Und bitte nicht zu viel reden: "Wir machen keinen Small Talk mit Fremden."

Praktisch wertvoll können die Tipps zum Thema Geld werden. US-Amerikaner sind es gewohnt, immer und überall mit der Kreditkarte zahlen zu können, in Deutschland sollte man das nicht unbedingt voraussetzen. Verschiedene User aus der Reddit-Community empfehlen also, immer 50 bis 100 Euro in bar dabei zu haben. Dann noch, nicht so viel Trinkgeld zu geben wie zu Hause und lieber den Bus nehmen als das Taxi – dann klappt es mit einer tollen Zeit in Germany.

Quelle: Reddit