Du ziehst gerade um, oder möchtest deinem Schlafzimmer einen neuen Anstrich verpassen? Neben den klassischen Möbeln, wie Bett, Schrank und Kommode, kannst du dein Schlafzimmer vielseitig einrichten. Hier kommen zehn Ideen.

Im Durchschnitt verbringen wir am Tag circa acht Stunden mit schlafen. Rechnest du die Zeit dazu, die du wach im Schlafzimmer verbringst, kommen viele Stunden zusammen. Dein Schlafzimmer sollte dir deshalb besonders gut gefallen und schön eingerichtet sein. Hier kommen zehn Ideen.

1. Bettwäsche

Schöne und gemütliche Bettwäsche sollte nicht fehlen. Uns ist besonders wichtig, dass das Material sich gut auf der Haut anfühlt und pflegeleicht ist. Baumwoll-Bettwäsche eignet sich daher am besten. Was Muster und Farbe angeht, musst du natürlich nach deinem Geschmack entscheiden. Ein ideales Basic ist diese weiße Bettwäsche aus Baumwolle.

2. Nachttisch-Lampe

Kennst du Lampen, die du durch leichtes Antippen an- und ausschalten kannst? Der Vorteil dieser praktischen Nachttisch-Lampen liegt auf der Hand, wer schlaftrunken das Licht anschalten möchte, der muss die Lampe nur berühren und nicht nach dem Schalter suchen. Diese Lampe hat ein schlichtes Design und ist sogar dimmbar.

3. Pflanzen

Pflanzen sorgen für eine schöne Atmosphäre und können die Luftqualität verbessern. Sie sind daher die ideale Einrichtung für dein Schlafzimmer. Du kannst sie in kleinen Blumentöpfen und auch als große Zimmerpflanzen stellen. Wir finden diese große Goldfruchtpalme super. Zusammen mit diesem geflochtenen Korb ist sie ein echter Hingucker.

4. Sessel

Wir kennen ihn alle: den Stuhl. Wie durch ein Wunder hat beinahe jeder in seinem Schlafzimmer einen Stuhl, der als Ablage für alles herhalten muss. Wie wäre es stattdessen mit einem schönen Sessel, der dazu einlädt sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen? Dieser gemütliche Sessel mit Samt könnte dich motivieren Ordnung zu halten und den Sessel zum Sitzen zu verwenden.



Affiliate Link -13% Bei Amazon: Sessel mit Samt Jetzt shoppen 329,00 € 379,00 €

5. Teppich

Wenn du dein Schlafzimmer einrichtest, dann sollte die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen, schließlich sollst du im Schlafzimmer entspannen und Kraft tanken können. Am besten gelingt dir das, wenn du einen schönen Teppich auslegst. Der sorgt für warme Füße und einen gemütlichen Look. Im Schlafzimmer gilt daher, je flauschiger der Teppich, desto besser. Diesen Teppich finden wir besonders einladend.

6. Tagesdecke

Schöne Bettwäsche ist die eine Sacher, aber eine Tagesdecke kann die Optik deines Schlafzimmers zusätzlich aufwerten und wohnlicher machen. Es gibt zahlreiche Decken, von Feinstrick über Grobstrick und synthetische Materialien. Besonders schön und wärmend sind Decken aus Wolle. DieseDecke aus 100 % Wolle mit dezenten Ethno-Muster gefällt uns.

7. Bilderrahmen

Bilder machen dein Schlafzimmer lebendiger. Du kannst persönliche und dekorative Motive mischen. Das macht den Raum wohnlicher und sorgt dafür, dass er unverwechselbar ist. Welche Motive du aufhängen möchtest, das kannst du in Abstimmung auf Möbel und andere Deko entscheiden. Schöne Bilderrahmen sind allerdings ein Muss, wie wäre es daher mit diesem Set aus zehn Bilderrahmen?



Affiliate Link Bei Amazon: Bilderrahmen 10er Set Jetzt shoppen 27,99 €

8. Wäschekorb

Der Wäschekorb mag zwar nur für die dreckige Wäsche gedacht sein, er kann aber gleichzeitig dekorativ sein. Zu den Klassikern gehört dieser runde Wäschekorb aus Bambus mit praktischem Deckel. Wer auf den Deckel verzichten kann, der sollte sich unbedingt diesen Wäschekorb aus Baumwollseil ansehen.



9. Gardinen

Schläfst du am besten, wenn es dunkel in deinem Schlafzimmer ist? Dann solltest du direkt bei der Einrichtung des Schlafzimmers auf verdunkelnde Gardinen setzen. Diese Vorhänge sind etwas dicker und schwerer als andere, so sorgen sie dafür, dass das Sonnenlicht abgehalten wird. Es gibt sie in vielen Farben und Größen.

Ein praktischer Organizer für den Nachttisch © Jeff Sheldon / Unsplash

10. Stauraum

Im Schlafzimmer finden Kleidung, Bücher und andere Gegenstände Platz. Wer den Platz in Schränken, Kommoden und Nachttisch richtig nutzen will, der kann auf praktische Organizer zurückgreifen. Hier gibt es eine Auswahl von verschiedenen Ordnungssystemen:

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.