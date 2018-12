Einmal "Sex and the City"-Fan, immer "Sex and the City"-Fan. Die in New York City spielende Kultserie feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. In sechs Staffeln und 94 Folgen sind uns die vier Damen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda ans Herz gewachsen. In einer einzigartigen Freundschaft haben sie Diskussionen und Auseinandersetzungen mit uns geteilt und uns an emotionalen Breakdowns, Liebeleien und Dramen teilhaben lassen.

Selbst als die Reihe 2004 zu Ende ging, nahm der "Sex and the City“-Wahn kein Ende. In gleich zwei Filmen finden wir die vier Freundinnen wieder, durch die Welt reisend und mit Lebenskrisen konfrontiert. Und seien wir mal ehrlich: Hast du nicht auch schon immer davon geträumt, gemeinsam mit den "Sex and the City"-Ladies einen Cosmopolitan zu trinken? Den Traum können wir dir zwar nicht erfüllen, aber wir können dir verraten, welcher SATC-Typ du bist.

20 Jahre später und passend zum Jubiläum: Finde heraus, welcher "Sex and the City"-Charakter du bist: