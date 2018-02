Hach, das Gefühl neuer, weißer Sneaker … So sauber, so unschuldig. Doch wer seine Schuhe wirklich liebt, weiß: Das Leben ist ein einziger Spießrutenlauf! Zum Glück hat sich das Label Sankuanz etwas einfallen lassen. Hier kommt: Die Sneaker-Sandalette! Kein Mist! Die waren sogar schon auf dem Laufsteg. UND es gibt sie in unterschiedlichen Farben. Damit ihr in euren Lieblingsschuhen nie wieder Angst vor Pfützen haben müsst.