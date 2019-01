Darth Vader ist für viele der beste Filmbösewicht EVER. Mächtig und doch schwach. Grausam und doch voller Liebe. Das findet auch YouTuber "Star Wars Theory" und liefert seinen Followern täglich Content über die weit, weit entfernte Galaxis. Im Februar 2017 startete er sein bislang größtes Projekt: "Vader Episode 1: Shards of the Past"– einen Fanfilm über Darth Vader. Laut eigenen Angaben kontaktierte er vor Drehbeginn auch die Produktionsfirma Lucasfilm und holte sich deren Erlaubnis dafür ein. Deren Bedingungen: Er durfte das Projekt nicht crowdfunden und das YouTube-Video nicht monetarisieren. Nach langem Überlegen, willigte er zu den Konditionen ein. Mit großem Erfolg. Die "Star Wars"-Community war von dem Ergebnis begeistert!



Der 16-minütige Kurzfilm erzählt die Geschichte von Darth Vader nach Episode 3 und wurde ganze 6,7 Millionen Mal angeschaut. Das erregt Aufmerksamkeit – auch bei Disney, die 2012 Lucasfilm aufkauften. Der Franchise-Riese witterte die Gelegenheit, Geld zu scheffeln und reichte am 14. Januar diesen Jahres einen Urheberrechtsanspruch für die Musik des Fanfilms ein. Die Grundlage: Darin sei eine Interpretation des Imperial March zu hören.

Das ganze ging durch und sie Einnahmen aus der ab diesem Zeitpunkt geschalteten Werbung gehen dank der YouTube-Regelungen nun an Disney.

Am selben Tag veröffentlichte der YouTuber ein Video, in dem er die ganze Geschichte erzählt und seiner Enttäuschung Raum gibt. Er findet es nicht gerecht, dass Disney jetzt Geld mit seinem selbst produzierten und vor allem selbst finanzierten Fanfilm macht. Immerhin habe er für das Projekt um die 150.000 Dollar ausgegeben.



Laut "Star Wars Theory" hat die Werbung vor dem Video in den letzten zwei Wochen beachtliche 80.000 Dollar eingespielt. Geld, das er nach seinen Ausgaben wohl gut gebrauchen könnte. Würde er allerdings Berufung einlegen, könnte er seinen kompletten Kanal verlieren und das Video würde zunächst gelöscht werden. Für ihn keine Option. Ob auf Twitter, YouTube oder Reddit: Die Empörung der "Star Wars"-Fans ist groß.



"Zeit für einen f*** Kreuzzug" schreibt ein User. Andere machen YouTube verantwortlich, da die Plattform es dem Konzern, beziehungsweise Nutzern generell, zu leicht mache, solcherlei Ansprüche zu erheben.



"Ernsthaft, wir müssen schnell eine Alternative für YouTube finden. Das ist nicht lächerlich, es ist eine gottverdammte Schande." Wieder andere sind der Meinung, der YouTuber sei selbst Schuld, wenn er ein so großes Franchise nutze. In einem zweiten Video berichtet dieser, dass sich Disney nach seinem ersten Statement an seine Agentur gewendet habe. Einerseits beschwichtigt er die Fangemeinde und erklärt, dass es rechtens von Disney ist. Andererseits stellt er direkt an Disney die Frage, warum sie nur sein Video gemeldet haben und nicht auch die vielen "Reaction-Videos" die nach der Veröffentlichung seines Fanfilms aufploppten. So ganz im Reinen mit der Sache scheint er dennoch nicht zu sein.



"Sie haben Werbung geschaltet und es für sich beansprucht. Ok. So sei es. Ich wollte einen coolen Film für die Fans machen, umsonst und ohne Werbung und ich glaube, das habe ich erreicht. Danke für eure Unterstützung bei dieser Sache, die "Star Wars"-Community ist wirklich das mächtigste und emotionalste Fandom der Welt“, schreibt er unter das Video.

"Vader Episode 1: Shards of the Past" endet mit einem Cliffhanger. Von Anfang an hatte er auch einen zweiten Film geplant, er will jedoch in Episode II auf die Ikonische "Star Wars"-Musik verzichten. Wie das dann am Ende aussieht und ob Teil zwei dann auch so gut bei der Fancommunity ankommt, werden wir sehen.