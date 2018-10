Ich muss zugeben, ich habe noch nie den Look einer Schauspielerin – oder noch absurder: einer Serienfigur! – nachgemacht. Schön blöd, wie mir beim Durchstöbern von Fotos der "Friends"-Charaktere aufgefallen ist. Denn alles, was mir bei der Recherche für dieses Thema vor die Linse kam, hat sofort Das-muss-ich-auch-tragen!-Gedanken in mir ausgelöst.

Die Rede ist von Kleidern mit Spaghettiträgern, Jeans-Playsuits oder pinkfarbenen Fake-Fur-Mänteln. Wer kann dazu Nein sagen? Ich auf jeden Fall nicht! Als ich Freunden von meinem kleinen Experiment erzählt habe, wurde die Nachstyling-Aktion das Gesprächsthema des Abends. "Wer hat eine Boho-Weste im Schrank?"; "Solche Bernstein-Ketten hast du früher auch immer getragen!"; "Erinnerst du dich noch an die und die Szene?".

Die "Friends" sind immer noch brandaktuell

Schnell wurde mir klar – obwohl ich früher kein riesiger "Friends"-Fan war – was diese Serie nach wie vor für einen Stellenwert in unserer Generation hat. Ich kenne zumindest kaum jemanden, der keine eigene Anekdote oder Lieblingsszene hat, die er auf Partys zum Besten geben kann.

Also habe ich mich durch diverse Online-Shops geklickt, meinen eigenen Kleiderschrank auf den Kopf gestellt und je mehr ich in der Thematik war, desto zeitloser wurden die Looks von Rachel, Monica und Phoebe für mich. Obwohl mich das "Friends"-Fieber übertrieben gepackt hat, glaube ich trotzdem nicht, dass ich mir beim nächsten Friseur-Besuch einen waschechten Rachel-Cut verpassen lasse. Aber die Blicke im Stofflager werde ich auf gar keinen Fall vergessen – da wird nämlich nicht täglich nach einem Oldschool-Batikstoff als Fotohintergrund gefragt. Ihr wisst schon: Wenn schon, denn schon.

Wer jetzt noch nicht genug hat, der klickt sich einfach durch meine cheesy 90er-Posen in der Bildergalerie. Vielleicht bringe ich euch mit meinem Nachstyling ja zum Schmunzeln. Mich würde es freuen – dafür sind Freunde doch da, oder? In der ersten Runde habe ich mich an Rachel gewagt!