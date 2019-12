Es existiert wahrscheinlich nur eine First-World-Angst unter verwöhnten Millennials und aufsteigenden Unternehmern, die noch größer ist als die Befürchtung, der iPhone-Akku könnte ohne Vorwarnung schwächeln: Ein AirPod könnte verloren gehen. Das wäre nicht nur tragisch, sondern auch teuer. Denn AirPods – richtig, das sind die Kopfhörer von Apple, die so aussehen, als wäre der Kopf einer elektrischen Zahnbürste in der Ohrmuschel stecken geblieben – kosten in der neuesten Version von Apple 279 Euro. Wem das noch zu günstig erscheint: Von der Marke Caviar gibt es die In-Ear-Kopfhörer auch für 60.000 Euro – vergoldet natürlich.

Angesichts solcher Summen kann es selbst einem Sehr-viel-Besserverdiener bei der Vorstellung eines verschwundenen In-Ears eiskalt den Rücken runterlaufen. Wie gut also, dass eine neue Erfindung Abhilfe schafft: ein AirPod-Band. Die Idee ist so simpel wie genial: Ein Band hält die Kopfhörer zusammen und kann einfach um den Hals getragen werden. Ähm, genau … also ähnlich wie bei gewöhnlichen Kopfhörern auch. Aber davon sollte sich kein AirPod-am-Band-Träger verunsichern lassen. Andere tragen Kopfhörer, sie tragen AirPods am Band. Den Unterschied macht vor allem der Preis.

AirPods am Band: So simpel wie genial

Während es durchschnittliche Kopfhörer schon ab fünf Euro gibt und die gewöhnlichen Apple-Kopfhörer etwa 30 Euro kosten, sind die neuen AirPod Pros für besagte 279 Euro plus Band für etwa 60 Euro zu haben.

Die AirPods samt Band kosten damit also genau 309 Euro mehr als gewöhnliche Apple-Kopfhörer – obwohl sie genau so aussehen. Dafür können die Träger aber sagen, dass sie AirPods besitzen. Wie gesagt: So simpel wie genial.

Lassen wir uns überraschen, was die faszinierende technische Zukunft noch alles für uns bereit hält: Möglicherweise iPhone-Schnurtelefone mit einer Wählscheibe?