Wenn Promis sich vor Gericht verantworten müssen, ist das oft eine noch peinlichere Angelegenheit als ohnehin – weil alle Augen und erst recht alle Kameras auf die Übeltäter/innen gerichtet sind. Aber gerade im Insta-Zeitalter kann man das ja durchaus auch zum Vorteil für sich nutzen.

Nicht dass ein gutes Outfit Auswirkungen auf ein milderes Urteil haben kann, aber gutes Aussehen kann auch im Gerichtssaal nicht schaden. Denken sich seit geraumer Zeit auch die Personen des öffentlichen Interesses, die dem Richter wegen mal mehr, mal weniger schlimmer Vergehen vorgeführt werden.

Anna Delvey: Insta-Account für ihre Looks

Jüngstes Beispiel: Anna Sorokin aka Anna Delvey. Die Hochstaplerin wurde von einem New Yorker Gericht des Betrugs schuldig gesprochen. Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance verkündete in einer Mitteilung am Donnerstagabend den Schuldspruch. Demnach sei es erwiesen, dass sich die 28-Jährige unter dem Namen Anna Delvey in der New Yorker High Society als falsche Millionenerbin Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar erschlichen hat. Außerdem soll sie versucht haben, mit weiteren Betrügereien Millionenbeträge zu ergaunern. Das genaue Strafmaß soll am 9. Mai verkündet werden. Sorokin drohen laut "New York Times" 15 Jahre Gefängnis.

Dabei hatte Sorokin alles getan, um zumindest an den Verhandlungstagen einen tadellosen Auftritt vor der Justiz hinzulegen. Wie "Buzzfeed News" berichtet, habe sie eine sogenannte Courtroom-Stylisten engagiert. Schon bald darauf hatte die Gerichtsgarderobe von Anna Delvey ihren eigenen Insta-Account.

Delveys Looks und weitere gut gekleidete Promis vor Gericht findet ihr in unserer Fotostrecke.