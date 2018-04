Chessie King kennt Bodyshamer nur zu gut. Die britische Influencerin hat nun zum Gegenschlag ausgeholt. Als Antwort auf die Hasskommentare veränderte sie ihren Körper.

Was denkt ihr Leute? Sie ist so fett. Mädchen sollten keine Gewichte heben, deine Arme sind viel zu dick. So etwa? Deine Beine sind so dick, einfach furchtbar. Du füllst noch nicht mal deinen Sport-BH aus. Besser? Warum hast du einen Schnurrbart als Augenbrauen? So sollte es gehen....Du bist hässlich, dein Gesicht ist immer noch hässlich. Ich fange an, mich wie eine neue Person zu fühlen. Wenn du lachst, hast du keine Lippen. Ich werde niemals jedem gefallen können.

Dieses Grusel-Video von ihrem "verbesserten" Körper postete Chessie mit dem Kommentar: "Würden wir unsere Körper für jeden Troll verändern, auf jeden Cyber-Mobber hören, wären wir Monster. Egal, ob du 23 Follower hast oder drei Millionen. Niemand sollte sich mit Hass im Netz auseinandersetzen müssen."

Bei ihrer Kampagne gegen Cyber-Mobbing wird die Influencerin von Cybersmile Stiftung unterstützt- Gute Nacht, schlaft gut.