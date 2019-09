Nichts tröstet so gut wie eine Folge "Friends": Der Hype um die Serie kennt auch heute - 25 (!) Jahre nach der Erstausstrahlung - keine Grenzen. Netflix war es im vergangenen Jahr beispielsweise stolze 100 Millionen Dollar Lizenzgebühr wert, die zehn Staffeln der Show weiter im Programm zu halten. Die Geschichten rund um die sechs Freunde aus New York sind Kult - nicht zuletzt auch wegen des unverwechselbaren Stils der Serie. Und damit ist neben der berühmten lila Wandfarbe in Monicas Apartment auch die Mode gemeint.

Miniröcke, Karohemden, Blümchen-Prints - die Looks in "Friends" waren cool aber unaufgeregt. Verantwortlich für die Klamotten in der Show war die Kostüm-Designerin Debra McGuire. Im Interview mit dem britischen "Guardian" erzählte sie nun, dass sie noch heute von Fans angeschrieben wird, die nach einem bestimmten Teil aus der Serie fragen. Es seien meist junge Leute, die "Friends" gerade entdeckt hätten. Und sie sehen die Serie mit anderen Augen als die ersten Zuschauer damals. "Früher haben die Leute immer nach Rachels Outfits gefragt. Heute wollen sie Monica. Ich finde das so lustig, denn damals hab ich nie auch nur ein Wort über ihre High-Waist-Hosen und bauchfreien Shirts gehört. Sie hat ja als Koch gearbeitet und ihre Garderobe war deshalb praktischer und realistischer", erzählt McGuire.

Das "Friends"-Konzept: Jede Rolle bekam einen eigenen Stil verpasst

Für jeden der "Friends" hatte McGuire einen bestimmten Look im Kopf. "Monica war meist in schwarz, grau, weiß oder burgunderrot gekleidet, Rachel in Blau- und Grüntönen. Die Jungs hab ich nach Material eingeteilt: Ross bekam Tweed, Chandler viel Vintage und Streifen, Joey hatte Leder und später Pullover und Chenille-Stoff. Phoebe hatte immer Muster", erklärt sie.

Ihr Konzept ist aufgegangen - die Looks der "Friends" wirken heute noch authentisch, manchmal sogar zeitlos. Findet zumindest auch der Designer Tom Ford, der McGuire einmal genau dieses Kompliment gab: Die "Friends"- Looks hätten sich außerordentlich gut gehalten. McGuire kann stolz auf ihre Arbeit sein - und sie ist es auch: "Das war ein großes Lob."

