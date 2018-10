Ihr wolltet euch schon immer wie ein Influencer fühlen? Einmal wie Kim Kardashian leben und einen Abend lang für Selfies und mit Smoothies posieren? Ihr findet das gruselig? Urban Outfitters auch. Die amerikanische Lifestyle- und Bekleidungskette hat deshalb ein Halloween-Kostüm im Angebot, auf das man erst mal kommen muss: Leggins, Sport-BH, Baseball-Cap, eine Kapuzenjacke in Oversize - fertig ist die Influencer-Verkleidung.

Angelehnt ist das Ganze an die Mutter aller Influencer: Kim Kardashian. Der Look erinnert stark an die Yeezy-Kollektion ihres Mannes Kanye West, die sie regelmäßig auf Instagram zur Schau trägt.

"Finde deinen Instagram-Style mit diesem zurückhaltenden Kostüm, das einem Superstar-Influencer gleich kommt", heißt es auf der Website des Anbieters. Zurückhaltend trifft es leider nicht ganz - vor allem in Bezug auf den Preis. Schlappe 59 Dollar soll man für den schnellen Influencer-Look zahlen - doch dafür gibt's lediglich die Leggins und den BH. Der Rest soll gesondert dazu gekauft werden: Cap 10 Dollar, Sneakers 70 Dollar, blonde Kardashian-Perücke 16 Dollar - insgesamt muss man für das simple Kostüm rund 155 Dollar (zirka 134 Euro) zahlen. Und nein: Hunderttausende Instagram-Follower gibt's nicht dazu. Dann doch lieber, das Bob-Ross-Kostüm.

Shitstorm für unpassende Kostüme

Übrigens: Dass die Amerikaner bei Halloween keine Grenzen kennen (Hey: sie haben keinen Karneval!), ist bekannt. Im vergangenen Jahr nahm ein Anbieter nach starkem öffentlichen Protest ein Anne-Frank-Kinderkostüm aus dem Verkauf, dieses Jahr gab es einen Shitstorm für einen Online-Händler, der allen Ernstes "Sexy Handmaids Tale"-Verkleidungen anbot. In der Romanverfilmung "The Handmaid's Tale" werden Frauen in roten Kostümen rituell vergewaltigt und gefoltert. So gesehen sind 155 Dollar für den Kardashian-Look vielleicht doch nicht die schlechteste Wahl.