Heute - genau vor sechs Jahren - ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt und hat 1100 Menschenleben gekostet. Warum? Weil Fashion Brands immer billiger produzieren lassen, sodass grundlegendste Sicherheitsstandards beim Gebäudebau vernachlässigt werden. Für mich ist der 24.04.2013 der Tag, an dem ich angefangen habe, faire Mode für mich zu entdecken. Damit so eine Tragödie nie wieder passiert und die Opfer nicht in Vergessenheit geraten, wurde die #FashionRevolutionWeek ins Leben gerufen. Denn solange die Politik keine verbindlichen Regeln schafft, ist es an uns KonsumentInnen Brands aufzufordern faire und vor allem sichere Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Wenn du auch aktiv werden willst, mach es wie ich. Trage deine Kleidung auf links, mache ein Foto, vertagge die Brand und frage mit dem Hashtag #WhoMadeMyClothes deine Lieblingsbrands nach den Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken! @fash_rev #werbung #notpaid #fashionrevolution #fashrev #fashionrevolutionweek #changefashion #makefashionfair #fairfashion #ootd #fashionootd #fairfashionootd