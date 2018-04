Sie hat das perfekte Aussehen, Lil Miquela ist der neue Stern am Instagram-Himmel. Bereits eine Million Fans folgen der schönen 19-Jährigen. Kein Wunder, schließlich hat Lil nicht nur äußerliche Qualitäten, sie hat auch die perfekte Biografie für ihre Zielgruppe. Sie hat brasilianisch-amerikanische Wurzeln, liebt Luxus-Mode und ist eine angehende Pop-Sängerin. Zu schön um wahr zu sein?

Wie viele Stars auf Instagram ist ihr Leben scheinbar besser als die Realität. Und die Realität ist in ihrem Fall eine ganz andere. Denn Lil Miquela ist ein CGI-Model eine vom Computer generierte Figur, die von ihren Machern eine Instagram-Persönlichkeit verliehen bekam.

Doch warum das Ganze?

Berühmtheit ist mittlerweile eine virtuelle Ware. Darauf wollte das Entwickler-Team Brud mit der populären Kunstfigur aufmerksam machen und das Bewusstsein der User gegenüber Fake-Accounts schärfen. Denn mit computergenerierten Identifikationsfiguren ließe sich einfach und effektiv jede Menge Geld verdienen.

Ganz so wie es die Internet-Stars in der Instagram-Welt um Kylie Jenner, Kim Kardashian schon jetzt tun, nur noch leichter. Und wer weiß, vielleicht stammen Bilder wie diese ja auch längst aus dem Computer…