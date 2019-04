Wer die neue Kollektion von Designer Jeremy Scott sieht, möchte sofort "Rosebud" in sein Online-Banking-Konto eingeben. Die meisten Millennials werden jetzt wissen, wovon hier die Rede ist: Es geht um die Sims. Denn mit diesem Codewort konnte man unbegrenzt Geld produzieren und so das Leben seiner Charaktere erleichtern (und den eigenen Gestaltungswahn ausleben). Die Lebenssimulation war der Renner in den 2000er Jahren – kaum einer, der nicht Stunden damit verbracht hätte, Häuser einzurichten, Familien zu gründen oder die perfekte Karriere zu beginnen.

Pixel und Plumbob

Nun kommen die Sims offline zurück – in einer Kollektion mit dem italienischen Luxuslabel Moschino. In den letzten Jahren haben wir viele Revivals gesehen – ob Harry Potter, Mickey Mouse oder "Friends", fast jeder hat mittlerweile das eine oder andere Teil im Schrank, das auf die eigene Lieblingsserie oder das Lieblingsbuch von früher hinweist. Designer Jeremy Scott hat es einfach anders herum gemacht – er hat zu seinem Lieblingsspiel direkt eine ganze Kollektion entworfen. Die Teile, die in Zusammenarbeit mit "Die Sims 4" entstanden sind, passen dabei ziemlich perfekt in die farbenfrohe und ziemlich verrückte Moschino-Welt: Vom Plumbob-Badeanzug (so heißen die grünen diamantförmigen Gebilde, die über jedem Sims schweben und seinen aktuellen Zustand anzeigen) bis zum Pullover mit dem verpixelten Moschino-Teddy ist alles dabei.

Auch im Sims-Spiel

Bei Instagram und auf Youtube präsentiert das Label seine neuen Stücke im echten Sims-Style. Die Models posieren wie Spielfiguren vor Screenshots von animierten und opulent ausgestatteten Zimmern aus der Computerspielwelt. Was witzig aussieht, dürfte wahre Sims-Fans ins Schwelgen bringen. Doch wie bei vielen Designer-Teilen müssen Fans für die neue Kollektion tief in die Tasche greifen – eine Tasche mit Pixel-Reisverschluss kostet zum Beispiel über 700 Dollar. Wer die gerade nicht übrig hat, kann auch erst einmal online anfangen – der Freezer Bunny Hoodie wird in der neuesten Version des Video-Spiel zu finden sein.