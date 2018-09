Ich bin fast 30 und hatte noch nie eine eigene Glotze. Während meine Schulfreunde in ihrem Kinderzimmer N64 zocken durften, habe ich mich vor den Familienfernseher ins Wohnzimmer gesetzt und konnte zwischen drei öffentlich-rechtlichen Programmen zappen. Natürlich kam irgendwann die Phase auf, in der ich keine Ahnung davon hatte, welche Intrigen bei GZSZ gesponnen wurden oder wer bei DSDS rausgeflogen ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Heute bin ich umso eifriger dabei, das Verpasste nachzuholen. Ich liebe Trash-TV, einfach, weil man sich so schön berieseln lassen kann.

Maske zur Mediathek

Und das Interesse an Kopf-aus-TV hat sich bis heute gehalten, auch wenn nach wie vor Fernseher-Verbot in meiner Wohnung herrscht – den Mediatheken sei Dank! In denen streame ich an einem normalen Feierabend aber keine schlaue Doku, obwohl "man sie unbedingt gesehen haben muss". Nein, diese Abende gehören nur mir, meinem Laptop - und meinen Gesichtsmasken. Ja, richtig gelesen, denn danach bin ich süchtig! Ich vergleiche das gerne mit Nachos und Guacamole – die funktionieren auch nicht ohneeinander. Allerdings kann man die wilde Komposition von Guacamole nicht mit meinen wohldurchdachten Trash-Abenden vergleichen. Die Wahl der Maske ist dabei äußerst entscheidend und nicht jede Maske passt zwangsläufig zu jeder Sendung. Falls es da draußen also irgendjemanden gibt, der ähnlich schrullige Züge hat wie ich, heiße ich ihn hiermit herzlich Willkommen im Club.

Aber welche Maske passt jetzt am besten zur welcher Trash-Show? Die Antwort gibt's in unserer Fotostrecke. Viel Spaß!