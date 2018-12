Erinnert ihr euch an diese eine "Spongebob"-Episode (R.I.P., Spongebob-Erfinder...), in der der gelbe Schwamm einer von den coolen Kids sein will und deshalb ständig das Wort "korall" für "cool" verwendet? Unterwasserslang, sozusagen. Jetzt hat sich der kleine Streber-Schwamm aus der Zeichentrickserie als Prophet erwiesen: Wer im kommenden Jahr cool sein will, setzt voll auf Koralle.

Denn die Meister der Farben, das US-Unternehmen Pantone, hat gerade die Trendfarbe des kommenden Jahres verkündet. "Living Coral" heißt sie, und ist ein leuchtendes Lachsrosa. "Eine anregende und lebensbejahende Korallen-Farbe mit einem goldenen Unterton und einer weichen Seite", umschreibt es Pantone poetisch.

"Living Coral strahlt die wünschenswerten, uns bekannten und kraftspendenden Aspekte von Farben, die wir in der Natur finden, aus", so das Unternehmen. "In seiner strahlenden, aber leider immer seltener werdenden Präsenz in den Ozeanen, fesselt diese lebendige und quirlige Farbe unsere Augen und unseren Geist." Mit der Auswahl will Pantone auch auf den Zustand von Korallenriffen weltweit aufmerksam machen. Die Farbe sei "sinnbildlich dafür, wie Korallenriffe zur Heimat einer vielfältigen Auswahl von Farben werden."

Auch ein Hinweis auf den Umweltschutz

Die UNO warnt, dass Korallenriffe in den nächsten Jahrzehnten aussterben könnten. Wenn jetzt keine Maßnahmen ergriffen würden, "könnten sie für immer verloren sein," so Erik Solheim, Chef des UNO-Umweltprojekts UNEP. "Neben der Klimaerwärmung stellen auch Überfischung, Verschmutzung und Küstenbebauung große Gefahren für die Riffe dar."

Ob die Wahl zur Farbe des Jahres die echten Korallen im Meer retten kann, ist fraglich. Die Pantone-Farbtabelle ist allerdings maßgebend für Druckereien, Grafiker, Werbeunternehmen, Interior-Design, Mode und Make-up. Insofern hat eine Wahl wie diese durchaus Einfluss auf viele Bereiche des täglichen Lebens. Wir sollten uns jetzt besser schon damit anfreunden, in den kommenden Monaten unsere Zimmer korallenfarben zu tapezieren, unseren Schminkkasten entsprechend umzusortieren und auch unsere Garderobe entsprechend anzupassen. Alles auf rosa!