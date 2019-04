Ich bin ein echter Streaming-Suchti. Wenn in meinem E-Mail-Postfach eine Benachrichtigung eintrudelt, dass ein neuer Film oder eine neue Serie online geht, bin ich nicht mehr zu bremsen und möchte in meinem Freundeskreis eine der ersten sein, die den Hype um den Film XY bestätigen kann. Ich weiß, das ist bei all den Neuerscheinungen ganz schön zeitintensiv. Aber auch vor älteren Serien und Filmen mache ich keinen Halt. "Gilmore Girls"? Habe ich bestimmt schon drei Mal durchgeguckt. Komplett! "Gossip Girl"? Kann ich auswendig mitsprechen. "Breaking Bad"? Pfff, da kenne ich jede Episode im Schlaf!

Netflix als Inspiration für Outfits

Der Streaming-Druck erreicht bei mir wirklich das nächste Level: Dank meiner Selbstständigkeit snacke ich manchmal schon morgens zum Frühstück, mittags in der Lunch-Zeit oder abends zu meinen Spaghettis eine Folge meiner neuen (oder alten) Lieblingsserie. Dieses Prinzip funktioniert bei mir übrigens auch wunderbar als Belohnung: Habe ich einen Text fertig geschrieben, einen Artikel verschickt oder mir ein knackiges Konzept überlegt, dann gönne ich mir manchmal eine 30-minütige Pause und tauche komplett in die Serien- und Filmwelt ein. Bevor jetzt irgendjemand aufschreit und mir Realitätsverlust vorwirft – ich bin mir dieser recht eigenen Arbeits- und Belohnungsmethode bewusst und für mich funktioniert sie mega. So, wie andere eben zwischendurch fünf Mal in die Raucherpause gehen ... naja, oder so ähnlich.

Das Experiment beginnt

Trotzdem dachte ich mir kürzlich, dass es für mich als alte Streaming-Queen Sinn macht, mich noch intensiver mit den einzelnen Figuren und vor allem den weiblichen Charakteren auseinanderzusetzen. Schließlich träume ich ab und zu nachts von der Love-Story zwischen Gus und Mickey aus "Love" oder beschäftige mich mit dem Verschwinden von Barbara aus "Stranger Things". Das lässt mir keine Ruhe, bis ich weiß, wofür die Frauen eigentlich stehen, ob ich mit ihnen in der realen Welt befreundet wäre – und vor allem: Was sie für Outfits tragen!

Diese Fragen habe ich zum Anlass genommen und mich ein paar Tage lang wie meine sechs auserwählten Netflix-Heldinnen gekleidet. Das Ergebnis meines Styling-Experiments findet ihr in der Bilder-Galerie! Ach, bevor ich es vergesse: Ich versuche mich mit Spoiler-Attacken natürlich so gut wie möglich zurück zu halten ...