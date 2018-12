Im kollektiven Gedächtnis sind die Neunziger-Jahre das Jahrzehnt der modischen Fehlentscheidungen – dabei hatten die frühen 2000er auch eine ganz schöne Menge "Augenkrebs"-Material parat. Glaubt ihr nicht? Wir beweisen euch mit unserer Fotostrecke gerne das Gegenteil.

Die schlimmsten Modetrends der Nullerjahre

Vorgeführt werden die trendigen Teile von Stars wie Paris Hilton, Lindsay Lohan, Christina Aguilera (unsere neue Königin der Modesünden), Nicole Richie, Fergie und Co. In euren Erinnerungen sahen damals alle – euch eingeschlossen – sicher super süß aus, aber wartet mal ab. Bei jedem Bild wird euch mehr bewusst werden, was für eine modische Vollkatastrophe unser Lieblingsjahrzehnt eigentlich war. Und bei jedem Bild werdet ihr denken: Oh mein Gott, das hatte ich damals auch an. Tja, tut uns leid für diesen brutale Nostalgie-Flashback.