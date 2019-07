Du stehst auf Sneaker? Das trifft sich gut. Wir auch! Die Auswahl ist allerdings immens, also ist es gar nicht so leicht, die richtigen Schuhe zu finden. Während Sommermode sich jedes Jahr verändert, bleiben viele Sneaker-Kreationen zeitlos und lassen sich zu vielen Outfits kombinieren. Sneaker sind atmungsaktiv und sitzen leicht am Fuß, das macht sie zum idealen Sommerschuh. Hier kommen unsere acht Favoriten.

1. Weißer Klassiker von Reebok

Du hast sie ganz sicher schon an sehr, sehr vielen Füßen entdeckt. Die Reebok Classics in Weiß sind gerade weltweit der Hit. Kein Wunder, die Schuhe lassen sich zu vielen Outfits kombinieren, haben ein herrlich unaufgeregtes Design und werden daher auch in den nächsten Jahre wunderbar passen.



2. Himmelblau von Puma

So blau wie die Farbe dieser Sneaker, wünschen wir uns den Himmel im Sommer dauerhaft. Da kommt man direkt ins Träumen und wünscht sich ein leckeres Kaltgetränk und Sand unter den Füßen herbei. Diese Sneaker von Puma haben eine frische Farbe, und die schlichte Form lässt sich zu verschiedenen Looks gut kombinieren.

3. Zeitreise mit den Nike Air Max 97

Die Air Max 97 gibt es schon lange, aber sie sind ein echter Evergreen unter den Sneakern. Die Schuhe kamen 1997 auf den Markt, so lässt sich auch der Name der Sneaker erklären. Der Schuh feiert gerade eine richtige Renaissance und bringt uns die Nineties wieder zurück.



4. Ugly Sneaker von Fila

Es gibt sie tatsächlich, die "Ugly Sneaker". Klingt erstmal so, als sollte man einen großen Bogen um diese Sorte Schuh machen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Vermeintlich hässliche Sneaker sind einfach nur besonders, bunt und auffällig. Genau darin besteht ihr Reiz. Unser Favorit unter diesen Schuhen ist der Disruptor von Fila.



5. Bunte Vielfalt mit New Balance 574

Den Klassiker 574 von New Balance gibt es mittlerweile seit 1988. Das Design des Sneakers ist vielfältig. Außerdem ist der Schuh sehr bequem, denn er verfügt über eine besondere Federung, die man beim Tragen der Schuhe direkt bemerkt. Es läuft sich auf den New Balance 574 sehr gut, auch bei längeren Strecken. Die große Farbauswahl macht den Schuh sehr flexibel, denn du kannst ihn ideal auf deine liebsten Farben und Outfits abstimmen.







6. Super seit 1970: der Adidas Superstar

Dieser Oldie ist ein echter Goldie, denn es gibt den beliebten Adidas Superstar schon seit den frühen Siebzigerjahren. Bekannte Hip-Hop-Künstler wie die Jungs von Run DMC trugen die Schuhe und veröffentlichten sogar das Lied "My Adidas" zu Ehren der Treter. Der Schuh war ursprünglich als Basketball-Schuh gedacht. Heute gilt er als Klassiker und wird weltweit getragen. Das schlichte Design und die große Farb- und Musterauswahl sind daran sicher beteiligt und machen den Schuh so begehrt.



Hier noch die Meinung von Run DMC dazu: "We make a good team my Adidas and me. We get around together, rhyme forever".



7. Nachhaltige Sneaker von Veja

Die Marke Veja hat sich zur Aufgabe gemacht, stylische und nachhaltige Sneaker zu machen. Das Unternehmen designt Schuhe, die auch in zehn Jahren noch zeitlos wirken und angenehm zu tragen sein sollen. Veja achtet auf Qualität und Langlebigkeit der Schuhe. Auf der Webseite Veja kannst du alles über die Produktion und Materialien der Schuhe nachlesen, denn Transparenz ist dem Unternehmen wichtig.



8. Leichte Canvas-Sneaker von Superga

Im Sommer soll es luftig zugehen. Das italienische Label Superga verwendet Leinen für seine Schuhe. So lassen sich die Sneaker auch im Sommer angenehm tragen. Besonders bekannt sie die verschiedenen Variationen von Plateau-Sneakern. Farben und Muster gibt es bei Superga auch in zahlreichen Ausführungen. Für den Sommer finden wir diese animalischen Sneaker cool oder diese Schuhe in Weiß mit Plateau.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.