Auf TikTok verbreitet sich aktuell ein kurioser Trend. Die Userinnen zerkleinern die Antibabypille und mischen dieser unter ihr Shampoo – für volleres Haar. Experten warnen davor, dem Trend zu folgen.

Einige TikTok-Userinnen folgen derzeit einem bizarren, wie auch fragwürdigen Pflegeritual: Sie geben die Antibabypille in zerkleinerter Form in ihr Shampoo. Das soll dank der Hormone das Haarwachstum fördern und die Mähne somit voller wirken lassen. Um ihr Experiment zu demonstrieren. laden die jungen Frauen kurze Videos auf der Plattform hoch, in denen sie das Medikament mit einem Mörser zerkleinern und das dabei entstandene Pulver in ihr Haarwaschmittel geben.

Eine Userin gibt dabei zu, dass diese kuriose Methode auch schon in der Eltern-Generation ein Trend gewesen sein soll: "Meine Mutter sagt, als sie jünger war hätte sie ihre Antibabypillen zerkleinert und das Pulver in ihr Shampoo getan, damit ihre Haare besser wuchsen. Also habe ich beschlossen, das auch auszuprobieren. Ich lach mich schlapp", so die junge Frau namens Alice im Video.

TikTok-Trend: Experten raten von Experimenten ab

Doch kann das in der Pille enthaltene Östrogen wirklich zu einem besseren Haarwachstum führen, wenn es von außen zugeführt wird? Experten sagen: nein. Yael Adler Fachärztin für Dermatologie, Venerologie, Phlebologie und Ernährungsmedizin bekundet gegenüber RTL ihre Zweifel.

Die Pille sei immer noch ein Medikament, das nicht zweckentfremdet werden sollte – schon gar nicht für kosmetische Zwecke: "Ein Arzneimittel sollte niemals […] anders verwendet werden, als es der Hersteller vorsieht und wofür es zugelassen ist. Es muss in wissenschaftlichen Studien überprüft sein und sicher sein", so die Ärztin.

Der neue TikTok-Trend könnte sogar gesundheitsschädlich sein

Gleichzeitig sagt die Expertin, dass die Pillenhormone nicht durch die natürliche Barriere des Haars und somit an die Haarwurzel gelangen könnte. Adler erklärt: "Die Pillenhormone sind nicht so verpackt, dass sie an die Haarwurzel gelangen. Auch ist die Kontaktzeit über das Shampoo ist zu kurz." Darüber hinaus sei es nicht abschätzbar, inwieweit die Hormone über das Shampoo in den Körper gelangen könnte. "Es könnten schwankende Hormonspiegel im Körper mit gesundheitlichen Risiken drohen", sagt Yael Adler. Daher solle man Arzneimittel grundsätzlich nicht derart missbrauchen.

Quellen: Daily Mail,RTL