Niedlich und pink ist bei uns nur billiges Make-up, in der Grabbel-Ecke der Drogerien. Kinder-Schminkkästen oder klebriges Lipgloss für Teenies. Wenn wir uns hochwertige Produkte kaufen, dann greifen wir meist nach möglichst cleanen, "seriösen" Verpackungen. Am besten, sie sehen noch irgendwie medizinisch aus. Oder so, als hätte sie die Veganer-WG aus dem Hipsterkiez in der eigenen Küche gesiedet.

Aber warum sollten wirksame Produkte nicht auch niedlich aussehen? Diesen Unterschied zwischen "ernsthaft" und "süß", den wir im Westen so religiös beherzigen, gibt es in Asien gar nicht. Dort sind auch hochoffizielle Hinweisschilder oder Baustellenabsperrungen oft mit putzigen Comicfiguren dekoriert. Und auch viele Schmink- und Hautpflegeprodukte, die mit tollen Inhaltsstoffen und Wirksamkeit punkten, befinden sich in Verpackungen, die irgendwo zwischen Genialität und Kitschigkeit pendeln.

Besonders die koreanische Kosmetik ist ja momentan schwer angesagt. Und hier gibt es viele echte Klassiker, die nicht nur, aber auch wegen ihrer extrem niedlichen Verpackung seit Jahren viele Fans haben. Gerade jetzt vor Weihnachten lohnt vielleicht mal ein Blick auf die süßesten Produkte aus dem K-Beauty-Bereich.

Das sind die niedlichsten K-Beauty-Produkte: Fullscreen

Da koreanische Produkte gerade so beliebt sind, sind sie inzwischen oft auch in Parfümerien erhältlich (Douglas, Sephora), teilweise sogar in großen Filialen von dm und Rossmann oder in Kaufhäusern wie Kaufhof oder Karstadt. Online finden sich viele Produkte etwa bei LoveMyCosmetic oder Miss & Missy, beide Shops sitzen in und versenden aus Deutschland.

Vielleicht nicht ganz unwichtig: Für koreanische Kosmetik dürfen generell keine Tierversuche durchgeführt werden. Die Produkte machen also nicht nur Spaß, wenn man sie benutzt oder einfach nur im Badezimmerregal anschaut und lächeln muss – sie machen auch kein schlechtes Gewissen!