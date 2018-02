Happy Birthday, Robbie Williams: Der ehemalige Bad Boy von Take That wird am 13. Februar 44 Jahre alt - exakt 22 Jahre nach der Trennung der britischen Boyband. Williams war zwar damals schon seit einigen Monaten nicht mehr Teil der Gruppe, doch die Hysterie der Fans verstärkte sich nach dem Aus noch mehr. Auch in Deutschland: Beim Jugendmagazin "Bravo" und den Musiksendern Viva und MTV standen die Telefone nicht mehr still. Zahlreiche heulende Teenager drohten in ihrer Verzweiflung sogar mit Suizid, so dass zusätzliche Seelsorge-Telefone eingerichtet wurden.

Dabei hat sich die Aufregung gar nicht gelohnt, schließlich gelang Take That Jahre später tatsächlich ein Comeback. Nur Robbie Williams macht bis heute, was er will - und war nicht zuletzt deshalb absoluter Fan-Liebling. Die besten Fotos von damals.