Noch vor fünf, sechs Jahren war ich Extremist. Ein radikaler Verfechter jedes technischen Fortschritts. Ununterbrochene Erreichbarkeit? Steckt mir das Kabel ins Gehirn! Genmanipuliertes Superfood? Ich stehe schon am Büfett an! Egal worum es ging, solange es blinkte, sendete oder halbleiterte, ich war dafür. Heute, na ja. Ich gebe mir Mühe. Aber als ich vor Kurzem in einem Passagierflugzeug den Atlantik überquerte, ist es mir passiert: Technikpessimismus im Anfangsstadium.

Das schwarze Loch der Unerreichbarkeit

Als die Reiseflughöhe erreicht, die Anschnallzeichen erloschen und der Kampf um die Armlehne ausgetragen war, las ich Folgendes auf meinem Telefon: "Erinnern Sie sich an diese langen Flüge, die endlosen Stunden ohne Kontakt zu Freunden und Kollegen? Als Sie keinen Zugang zu den wichtigen Mails hatten, die umgehend hätten beantwortet werden müssen?" Ich erinnerte mich nicht daran. Das war dem Bildschirmtext aber egal, denn: "Damit ist jetzt Schluss. Auch im Flugzeug gibt’s inzwischen Wlan."

Und wie bedrohlich mir das kleine Wlan-Zeichen plötzlich vorkam. War an diesem bescheuerten Ferntransport im Bauch von fliegenden Kerosintanks nicht noch das Beste gewesen, dass man eben nicht erreichbar war? Sondern abgetaucht, ausgefallen. Der verwunschene Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Keine zwei Häkchen bei Whatsapp, kein "gelesen". Man reiste durch ein schwarzes Loch, man konnte auf der anderen Seite aufwachen und wäre vielleicht ein neuer Mensch weil man sich für ein paar Stunden mal nicht seines alten Menschseins beständig über Whatsapp rückversichert hatte ("Geht’s dir gut?"). Alles war möglich. Oder zumindest schien es so.

Wlan im Flugzeug – wer kann da schon nein sagen?!

Natürlich habe ich sofort 14 Euro bezahlt, um das Wlan zu benutzen. Ich musste. Wlan im Flugzeug, das war ein mafiöses Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Es ging ja nie um die tolle Möglichkeit, sich aus 10 000 Metern Höhe durch Twitter-Insider-Witze zu klicken und neue Newsletter zu löschen. Es ging um eine heilige Pflicht! Online sein, online bleiben!

Was Lufthansa und T-Online, was Markt und Welt von mir wollen, war ziemlich klar: Kontakt zu Kollegen! Wichtige Mails, die umgehend beantwortet werden müssen! Also geh jetzt ins Internet, damit du endlich deine Scheißanfragen beantworten kannst und die Präsentation fertig machst, du asoziales, faules Schwein! Das schwarze Loch auf Flugreisen ist gestopft. Und ich bin traurig deswegen. Wer gönnt mir jetzt noch eine Pause? Für diese Haltung hätte ich mich vor fünf, sechs Jahren geohrfeigt.

Mit Glück findet man in New Yorks U-Bahn-Tunneln noch ein wenig Ruhe

Der Flug ging übrigens nach New York, einer Stadt, der nachgesagt wird, sie sei besonders neoliberal, Leistungsdruck hoch, alle sind immer im Dienst. Allerdings hat es in New York noch kein Ingenieur geschafft, Handyempfang oder Wlan runter in die alten U-Bahn-Tunnel zu bringen. Solange man in der U-Bahn sitzt und nicht das Pech hat, noch eines der schwachen Wlan-Signale aus den Subway-Stationen zu empfangen, ist es wie früher im Flugzeug. Hoffentlich bleibt das noch eine Weile so.

Dieser Artikel ist erstmals in der NEON-Ausgabe 10/2017 erschienen.