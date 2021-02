Eine junge Frau aus London sucht über die Dating-App Tinder vergeblich ihr Liebesglück. Die teils verstörenden Nachrichten, die sie dort erhält, vertont sie mit Klavierbegleitung zu Balladen – und zeigt, wie lächerlich Dating klingen kann.

Becky Carewe-Jeffries ist eine 28-jährige Frau aus London, die wie so viele in ihrem Alter versucht, über Dating-Apps die große Liebe kennenzulernen. Doch statt charmanter Nachrichten, quillt ihr Tinder-Postfach geradezu über mit schrägen Bagger-Versuchen. Dann kommt ihr die Idee, aus den Nachrichten Balladen zu komponieren – und Becky wird zum Social-Media-Star.

Becky wurde mit Balladen auf TikTok bekannt

Die 28-Jährige war bereits vorher auf Videoplattform TikTok bekannt, weil sie Hits wie Shakiras "Whenever, Wherever" oder "The Fresh Prince of Bel Air" von DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (heute auch bekannt als Will Smith) in gefühlvolle Balladen verwandelte. Nachdem sie bei Tinder eine unschöne Nachricht nach der anderen erhielt, kommt ihr eine zündende Idee: Warum nicht auch die verstörenden Chats vertonen?

"Ich hatte das Video des kanadischen Musikers Lubalin gesehen, in dem er einen Song aus einem Gespräch zwischen Menschen auf Facebook schrieb, und dachte, das sei eine tolle Idee", erzählt sie gegenüber der "Daily Mail". Sie habe an all die schrecklichen Nachrichten gedacht, die sie im Laufe der Jahre zwischen Leuten auf Tinder gesehen habe. Das Umdichten in Balladen würde ihrer Meinung nach unterstreichen, wie lächerlich diese sind.

Die Community teilt ihre Dating-Geschichten

Also komponiert Becky Musik zu Nachrichten wie: "Wirst du gerne gewürgt? Auf Respektvolle Art und Weise. Aber nicht zu respektvoll." Oder zu Chats, in denen sie ein Verehrer fragt, ob sie ihn heiraten wolle. Auf ihre Gegenfrage, ihr einen triftigen Grund zu nennen schreibt dieser: "Ganz ehrlich, du eignest dich perfekt für meinen Plan, die Welt zu erobern. Ich brauche starke Kinder und du hast den perfekten Körper dafür. Wenn unsere Kinder 18 Jahre alt sind, werden sie die besten Krieger. Ich würde dich also zu meiner Königin machen."

Die User auf TikTok haben Beckys Videos mittlerweile millionenfach geteilt und hinterlassen zahlreiche Kommentare, in denen sie ähnliche Geschichten erzählen. "Ich war so überrascht von der überwältigenden Reaktion", sagt Becky zur "Daily Mail". Sie habe festgestellt, dass man auf TikTok auch Unterstützung finden kann, vor allem von den Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen mussten.

Quellen:TikTok, Daily Mail