Ein romantischer Urlaub zu zweit, irgendwo im Süden. Damit die Eltern beruhigt sind, schickt man ihnen mal kurz ein Selfie aus dem Hotel. So hat das zumindest die 22-jährige Britin Kelsey gemacht - leider hat sie nicht geprüft, was genau sie ihren Eltern da schickte.

Auf Twitter teilt sie ihr peinliches Erlebnis: Das Foto, das sie ihrer Mutter geschickt hat, wirkt auf den ersten Blick harmlos. Sie und ihr Freund Elliot stehen in einem Hotelzimmer vor einem Spiegel für ein klassisches Spiegel-Selfie. Doch regelmäßige Nutzer des Internets wissen: Achtung, hier kann so einiges schiefgehen. Sehr zur Freude derjenigen, für die genau so ein Foto zum Wimmelbild werden kann – wo finde ich den Fehler?

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR — kels💫 (@_k3lsxo) July 6, 2019

Auf Kelseys Bild ist im Hintergrund eine Luftmatratze und ein unordentliches Bett zu sehen. Alles nichts, was ihr zum Verhängnis werden kann. Doch was ist das? Ihrem Vater fiel da etwas auf: "Dad sagt, die Bilder sind reizend, nettes Durex-Fläschchen", schrieb ihr ihre Mutter als Antwort auf das Bild. Tatsächlich: Vor dem Spiegel stehen Deos, Kontaktlinsen und auch eine unverwechselbare Flasche Gleitgel. Kelseys erste Reaktion: Lügen.

"Das ist Elliots Knie-Creme!", schrieb sie ihrer Mutter zusammen mit vielen Smileys. Doch so leicht kommt sie nicht weg. Ihre Mutter schickte ihr nur drei Worte: "Dad zoomed in!" Tja, Eltern sind vielleicht nicht die Geübtesten mit Smartphones, aber die Zoom-Funktion beherrschen sie alle ("Die Schrift ist so klein, ich kann das nicht lesen" – kennen wir doch). Dass die Eltern ihre Tochter so unverblümt auf das Gleitgel aufmerksam machen, zeigt, dass sie es mit Humor sehen. Und auch für Kelsey dürfte das Erlebnis nicht ganz so peinlich sein, sonst hätte sie ihre Eskapade wohl nicht auf Twitter geteilt.

Die Story dürfte jedenfalls bei anstehenden Familienfeiern für den ein oder anderen Gag auf Kosten von dem Paar sorgen. Auf Twitter schreibt Kelsey: "Sorry Dad. Ich werde keine Urlaubsfotos mehr in Eile schicken."

Quelle: Twitter