Diese ersten Klavier-Akkorde, die Stimme, der Text: John Legends Song "All of me" trieft vor Romantik beinah über. Es ist eines der wahrscheinlich meistgespielten Lieder auf Hochzeiten in den vergangenen Jahren. Kein Wunder, wer muss bei Lyrics wie "Weil alles von mir / Liebt alles von dir" nicht an seinen Partner denken? (Singles!?)

Songs wie diese – Hochzeitssongs – gibt es zu Tausenden: Adele, Ed Sheeran, Joe Cocker, Frank Sinatra, Coldplay, Stevie Wonder, Sam Smith, Elton John, Bruno Mars, Whitney Houston. Die Liste der Künstler, die über Liebe singen und deshalb auch für zahlreiche Hochzeitssongs verantwortlich zeichnen, ist lang (vielleicht sogar unendlich). Doch gibt es auch Songs, die bei Scheidungen in Frage kommen?

Das wollte Musik-Journalist Eric Alper bei Twitter wissen. Er twitterte: "Wir alle kennen Songs, die auf Hochzeiten gespielt werden. Wenn wir Songs bei Scheidungen spielen würden, welche wären das dann?" Damit traf Alper anscheinend bei vielen Nutzern einen Nerv. Über 1700 Antworten bekam er auf seine Frage.

Twitter-User teilen ihre Scheidungssongs

Viele davon haben eigentlich eine ganz andere Bedeutung – wie beispielsweise Queens "Another Bites The Dust". Das sei das Scheidungslied einer Userin, wie sie im sozialen Netzwerk schrieb. Die Lyrics kann man durchaus so auslegen, obwohl die Bedeutung in Wahrheit eine andere ist: Das Lied erzählt von einem Jungen, der wahllos in der Gegend herumballert und jeden erschießt, der ihm die Quere kommt.

Another One Bites the Dust — CEF24 (@CEF241) November 18, 2018

Viel mehr Sinn macht da schon eher der Scheidungssong von Twitter-Nutzer Steve Mac. Der sei Fleetwood Macs Klassiker "Go Your Own Way". Der Track aus dem Album "Rumours" ist ohnehin einer der wohl bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Trennungssongs der Musik-Geschichte. Darin rächt sich Lindsey Buckingham an seiner Ex-Verlobten Stevie Nicks. Im Text heißt es unter anderem "Dich zu Lieben ist ein Fehler" und "Geh Deinen eigenen Weg!".

You can go your own way - Fleetwood Mac — Steve Mac (@The_WaveWatcher) November 18, 2018

Eine Steigerung davon bietet die Mutter einer anderen Twitter-Nutzerin. Sie schrieb: "Meine Mama hörte kurz nach ihrer Scheidung 'I Feel Good' von James Brown." Anscheinend war es keine glückliche Ehe.

We all know the really popular songs played at weddings. If we played songs at divorces, what songs would be popular? — Eric Alper (@ThatEricAlper) November 18, 2018

Weitere Ideen waren:

Hit the Road Jack — Tricia Stiles (@gnurse) November 18, 2018

“Good Riddance (Time of Your Life)” since it’s actually about a breakup, which is why it’s awkward to hear it played at graduation ceremonies. — Makena from Oʻahu (@MakDPostmodern) November 18, 2018

Ch-ch-ch-Changes

David Bowie — Never, Never Give Up (@FranticAntics) November 18, 2018

Bei all den Vorschlägen sollten Ed Sheeran und Co. in Zukunft vielleicht umdenken – und eher Scheidungs- statt Liebessongs schreiben. Ohnehin wird in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt mehr als jede dritte Ehe geschieden. Der Markt wäre also da.