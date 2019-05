Nach der Regierungskrise rund um das Skandalvideo mit Ex-Vize-Kanzler Strache begeistert ein Song ganz Österreich: "We're Going to Ibiza" von den Vengaboys. Ihren Partyhit hat die Band nun live in Wien zum Besten gegeben – dort, wo bereits zuvor jede Woche gegen die ÖVP-FPÖ-Koalition demonstriert worden war.