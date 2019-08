Ein seltsames Video geht gerade viral: Beim ersten Mal anschauen, macht es dich zunächst ratlos.

Zu sehen sind Fahrzeuge die augenscheinlich in einer Brückenmauer verschwinden. Aber wie kann das sein? Die Roller und Autos fahren langsam auf die Brücke zu. Plötzlich biegen sie links ab und fahren schnurstracks auf die Begrenzung der Brücke zu. Eigentlich müssten sie jetzt in den Fluss stürzen – doch sie lösen sich einfach in Luft auf. Die Twitter-Community zweifelt an ihrer Intelligenz. Teilweise werden sie sogar richtig wütend. Ein User schreibt: "Ich bin zu high für diesen Scheiß!" Ein anderer mutmaßt, dass es sich um eine Art Unterführung handeln muss. Doch dann haben einige eine zündende Idee: Was, wenn das gar kein Fluss ist? Alles eine Sache der Perspektive: Bei der vermeintlichen Brücke handelt es sich nämlich eigentlich um ein Hausdach. In Illustrationen erklären einige User, wie sie auf diese Schlussfolgerung kommen. Knapp 25 Millionen Nutzer haben sich die optische Täuschung bereits angesehen.