Vor Kurzem wurden die offiziellen Porträts von Barack und Michelle Obama enthüllt. Nun hängen sie in der National Portrait Gallery in Washington DC, wo sie viele neugierige Blicke auf sich ziehen. Eine, die mit ihrer Bewunderung alle verzaubert, ist die kleine Parker Curry. Die 2-Jährige scheint sich an der ehemaligen First Lady gar nicht sattsehen zu können. Das Netz ist begeistert! In ihrer Rede zu dem Kunstwerk sagte Michelle Obama: „Ich denke an all die jungen Menschen, die ein Bild von jemandem sehen werden, der wie sie aussieht und in dieser großartigen Institution hängt. Ich weiß, welchen Einfluss das auf sie haben wird. Denn ich war einst genau so ein kleines Mädchen.“ Wie recht sie doch hat …