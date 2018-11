Sie sind gelb, zaubern uns immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht und könnten unterschiedlicher nicht sein: " Die Simpsons". Wer sie nicht kennt, gehört zur Ausnahme, denn die Serie ist mittlerweile zum echten Kult geworden. Seit 25 Jahren gibt es die bunte Familie nun schon. 25 Jahre in denen uns Homer, Marge und Co. immer wieder mit ihrer verrückten Welt begeistern. 25 Jahre in denen uns jeder einzelne Charakter ans Herz gewachsen ist. Und so wie es aussieht, wird uns die Serie auch noch eine Weile erhalten bleiben.

Nun seid auch ihr gefragt – "Simpson"-Fans aufgepasst: Kannst du ohne Donuts nicht leben, oder bist du doch eher der herzhafte Typ und könnest die Finger nicht von einem Stück karamellisiertem Hähnchen lassen? Ist dein Lieblingstier ganz klassisch der Hund oder bist du eher etwas ausgefallener und hast ein Herz für Schweine und Bären? Und hast du schon immer davon geträumt das weltgrößte Sandwich zu essen oder war dein heimlicher Traum immer ein Pony?

Habt du dich schon immer gefragt, welchem "Simpson"-Charakter du am ähnlichsten bist? Den Test findest du hier: