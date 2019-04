Was gibt es Schöneres als bewusst abzuschalten und einfach mal nichts zu tun? Doch vielen von uns fällt das gar nicht so leicht, schließlich gibt es immer etwas zu erledigen, ob für den Job, die Uni oder private Sachen.

Dabei brauchst du nur ein paar Basics und deiner Sonntags-Entspannung steht nichts mehr im Weg. Das sind unsere besten Tipps.

1. Vergiss die Zeit

Starte damit, dass du dein Telefon beiseite legst und alle anderen Uhren aus deinem Sichtfeld räumst. Der größte Luxus ist es, nicht immer auf die Zeit achten zu müssen und sich von den eigenen Wünschen treiben zu lassen. Gönne dir eine bewusste Auszeit und lass dich zur Abwechslung mal fallen, ohne schlechtes Gewissen oder Termindruck.

2. Der richtige Look

Die oberste Regel lautet: Es muss gemütlich sein.

Onesie

An einem entspannten Sonntag auf der Couch sollte alles einfach sein, deswegen haben wir zwei simple Fashion-Optionen für dich rausgesucht. Der erste Onesie ist ein super Basic und passt immer. Option zwei ist etwas für alle "Harry Potter"-Fans. Du kannst dich mit dem Einteiler im Handumdrehen in einen Hogwarts-Schüler verwandeln. Das beste Detail ist die Verzierung des Reißverschlusses mit einem goldenen Schnatz.

Wer sich lieber selbst ein Outfit zusammenstellen will, der kann auf Jogger, Norwegersocken und Hoodie zurückgreifen. Grundsätzlich gilt: je flauschiger das Outfit, desto besser.

Decken-Hoodie

Decken-Hoodie, das klingt schon nach dem Inbegriff der Gemütlichkeit. Im Grunde sieht dieses Gadget ein wenig aus wie ein sehr großer Sweater, der sich mit einer flauschigen Decke zusammengetan hat. Der große Vorteil des Decken-Hoodies gegenüber den langen Ponchodecken ist, dass du damit problemlos aufstehen kannst und nicht über die Decke stolperst. Du bist flexibler, die Hände bleiben frei und trotzdem bist du gemütlich eingepackt. Tipp: In der rot-weißen Variante kannst du den Hoodie sogar in ein lustiges Weihnachtsmannkostüm verwandeln.

3. Entspannung

Tuchmaske

Bestimmt hast du schon einmal eine Tuchmaske gesehen, denn die Teile scheinen überall zu sein. Das hat aber einen guten Grund: Tuchmasken lassen sich ganz leicht anwenden, die Finger bleiben sauber und nerviges Abwaschen fällt auch weg. Die Tuchmaske von der Naturkosmetik-Marke Alverde gefällt uns besonders gut. Sie spendet viel Feuchtigkeit und ist vegan.

Augenpflege

Nach einer anstrengenden Woche sehen die Augen oft müde aus und die Haut fühlt sich gespannt an. Gönn deinen Augen etwas Entspannung. Besonders einfach und effektiv gelingt dir das mit einer veganen Augencreme.

Mittagsschlaf

Mittagsschlaf ist der größte Luxus am Sonntag und ein Zeichen dafür, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Keine Termine, die stressen und kein Wecker, der klingelt. Einfach die Zeit vergessen, kurz einschlafen und Energie tanken.

4. Unterhaltungsprogramm

Streaming

Ob Netflix, Amazon Prime Video oder Sky Ticket - Streaming geht schnell und einfach. Du hast immer eine große Auswahl an Filmen und Serien zur Verfügung und kannst nach deinem Geschmack auswählen. Da am Sonntag nicht immer auf die Uhr geschaut werden muss, eignen sich Serienmarathons und auch richtig lange Filme, bestens.

Bücher

Wer ertappt sich auch immer mit dem Buch in der einen und der Zahnbürste in der anderen Hand? Manche Bücher sind einfach so gut, die kann keiner weglegen. Am Sonntag musst du das zur Abwechslung auch nicht, gönn dir Zeit, um in dein Buch einzutauchen. Echte Klassiker sind die "Harry Potter"-Bücher!

Fullscreen

5. Sündhafte Snacks

Popcorn

Popcorn wird oft mit Kino verbunden und Kino bedeutet Freizeit haben und Filme genießen. Wie wäre es daher mit Popcorn am Sonntag? Die passenden Maiskörner bekommst du von Alnatura. Wer es noch ausgefallener mag, der muss sich unbedingt diese kleine Popcornmaschine anschauen.

Essen bestellen

Es geht um einen Sonntag auf der Couch, deswegen solltest du die Aufenthaltszeit an anderen Orten gering halten. Was eignet sich da besser, als den liebsten Lieferdienst anzurufen und Essen zu bestellen?

Sofatablett

Dein Lieblingsessen steht schon bereit, jetzt fehlt nur noch das passende Getränk. Was du gerne magst, das bleibt natürlich Geschmackssache. In jedem Fall solltest du dir aber dieses praktische Sofatablett anschauen. Du legst dieses Gadget einfach über die Sofalehne und kannst darauf Gläser, Teller oder was du magst abstellen.

