Diese Slogans lesen sich wie Auszüge aus Videospiel-Rezensionen:





"Multiplayer at its best!"

"Mehr Open World geht nicht!"





Tatsächlich handelt es sich bei den Plakaten um Werbung der Bundeswehr.





Die Truppe wirbt auf der weltgrößten Spielemesse Gamescom und im Großraum Köln um neue Rekruten.





Doch viele Twitter-Nutzer empfinden die Werbeaktion als geschmacklos.





Andere Nutzer verstehen die Aufregung um die Plakate nicht.





Laut Bundeswehr sollen die Plakate dem Betrachter einen Denkanstoß geben.





"So wie andere Arbeitgeber auch wollen wir dort mit IT-affinen jungen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen die beruflichen Chancen bei der Bundeswehr nahebringen", sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Köln dazu am Donnerstag.





2017 betont der Standleiter der Bundeswehr noch, dass man versuche, "eine klare Trennung zwischen Ego-Shootern und der Bundeswehr herzustellen."





Die diesjährige Plakataktion lässt vermuten, dass dieser Vorsatz inzwischen der Vergangenheit angehört.