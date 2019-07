Wir ärgern uns, wenn unsere Mütter zu streng mit uns sind und uns jeden Spaß verbieten wollen, und wir ärgern uns auch, wenn sie uns locker lassen und nicht genug Sorge um unser Wohlergehen demonstrieren. Tja, so wirklich recht machen können sie es uns ab der Pubertät irgendwie nicht mehr. Aber wie eine Mutter aus Schottland mit ihrem 18-jährigen Sohn umgeht (und uns im Netz daran teilhaben lässt), ist eigentlich die perfekte Mischung aus Besorgnis und Entspanntheit. Bravo!

Finlay Brockie plante nämlich gemeinsam mit seinen Kumpels nach dem Schulabschluss den ersten echten Urlaub ohne seine Eltern. Nach Magaluf auf Mallorca sollte es gehen – ein bekannter Partyort. Was die Jungs dort so vorhatten, kann man sich ungefähr vorstellen. Das konnte auch Lisa Brockie, Finlays Mutter. Die Schottin erlaubte ihm den Trip mit leichtem Zähneknirschen trotzdem – aber stellte eine ganze Reihe von Regeln auf, die sie ihm per Facebook-Messenger zusandte. Und die haben es in sich.

"Schneller Sex ist kein Leben mit Gonorrhoe wert"

Unter ihren Ratschlägen finden sich vernünftige Hinweise wie "Achtet aufeinander und ruf mich an, wenn es irgendein Problem gibt" oder "Hab keinen ungeschützten Sex. Eine Nacht lang Spaß ist kein Leben mit Gonorrhoe wert". Aber sie gab Finlay auch sehr spezifische Ratschläge mit auf den Weg. "Trink keinen Alkohol, bevor du am Flughafen bist! Sie lassen dich sonst nicht in den Flieger. Erinnere dich an das Eminem-Konzert ... naja, ich schätze, du kannst dich nicht an den Flug zum Eminem-Konzert erinnern." Interessant, da würden wir gern mehr wissen!

Ma maws rules fir maga👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/ZcLJTP9uHp — Finlay Brockie (@FinlayBrockie1) July 2, 2019

Und auch ansonsten zeigen ihre Regeln, dass sie ihren Sohn sehr gut kennt. "Nimm nachts nicht deinen Pass aus der Geldbörse. Im letzten Monat hast du 2 vorläufige Ausweise, 3 Türschlüssel, Bankkarten, Geld und ein Portemonnaie veroren. Du darfst dir nicht trauen!" Und, noch besser: "Ruf mich nicht an, um zu plaudern, wenn du betrunken bist. Auch wenn einer unserer Lieblingssongs irgendwo läuft. Falls es drei Uhr nachts ist, brauche ich keinen Anruf, bei dem ins Telefon gebrüllt wird: 'DU WIRST DIESEN SONG LIEBEN, HÖR DIR BLOSS MAL DEN BASS AN!'"

Mutter Lisa kennt ihren Sohn ziemlich gut

Der vielleicht beste Tipp ist aber: "Lass dir kein Tattoo stechen. Oder falls du unbedingt musst, dann zumindest auf dem Hintern." Finlay nahm die lange Liste an Ratschlägen augenrollend entgegen. "Bist du irgendwann fertig?", schrieb er seiner Mutter verzweifelt zurück. Doch ihre letzte Nachricht dürfte ihm klar gemacht haben, worum es Lisa Brockie die ganze Zeit ging: "Ich liebe dich mehr als mein Leben", schrieb ihm seine Mutter. Der 18-Jährige antwortete ebenso gerührt wie verlegen: "Ich dich auch, du Gute." Anschließend veröffentlichte er den herzigen Chatverlauf bei Twitter und änderte sein Profilfoto bei Facebook zu einem, das ihn Arm in Arm mit seiner Mutter zeigt. Guter Junge!

Quellen: Twitter / "Metro UK"