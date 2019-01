Nate Patrick ist riesiger Fußballfan – und vor allem Anhänger von Manchester United. Seine Eltern hingegen haben keine Ahnung von Fußball und auch keinerlei Interesse, daran etwas zu ändern. So erzählt es Nate in einem Twitter-Thread, der gerade bei vielen Menschen regelrechte Lachanfälle auslöst. Denn aus dem Desinteresse seiner Eltern, was Fußball angeht, ist kürzlich eine ziemlich obskure – und, wie gesagt, extrem lustige – Situation entstanden, die Nate in einigen Tweets schilderte.

Eines Morgens schickten ihm seine Eltern einige Nachrichten aufs Handy. Sie saßen in einem Zug, hinter ihnen eine Gruppe junger Leute, die Karten spielten. Etwas zu laut, weshalb sich die Eltern leicht gestört fühlten, aber nichts Weltbewegendes. Danach seien die Männer an ihren Platz gekommen, um sich für den Lärm zu entschuldigen.

Foto mit einem Unbekannten im Zug – es ist Paul Pogba

Und nicht nur das: Einer der Männer bot dem Vater und der Mutter von Nate an, ein Foto zu machen. Nate erzählt, dass sein Vater dem Typen freudig sein Handy in die Hand gedrückt hätte – so ein Erinnerungsfoto von einer Zugfahrt nach Manchester ist doch eine nette Sache. "Nein, nein, nein", habe der Unbekannte daraufhin gesagt, "ich meinte, ob sie ein Foto mit mir machen wollten?" Papa und Mama wussten nicht recht, was Sache war, wollten dem jungen Mann aber den Gefallen tun. Und dann schickten sie Nate das Foto.

IT'S PAUL BLOODY POGBA pic.twitter.com/UhFm0qZBiN — Nate Patrick (@N8NathanPatrick) January 20, 2019

"Du weißt nicht zufällig, wer das ist?", schrieb sein Vater. Natürlich wusste Nate das: Der Mann in der Mitte ist Paul Pogba, Spieler von Manchester United, Weltmeister, einer der besten Fußballer der Welt. Und der Mann links neben ihm ist Nemanja Matic, ebenfalls Profi bei Manchester United. Der Mann rechts ist Nates Vater, aber das wissen wir ja schon. Nate konnte es nicht fassen: "Meine Eltern sind mit der ganzen Mannschaft von Manchester United in einem Zug und sie haben einfach keinen blassen Schimmer. Mein Vater hat Paul Pogba gefragt, ob er ein Foto von ihm und meiner Mutter macht!"

"Er hat euch quasi angebettelt"

Selbst nach einer Stunde konnte sich Nate noch nicht beruhigen und twitterte, natürlich immer noch in Großbuchstaben: "Er hat gerade den WM-Pokal mit Frankreich gewonnen, komisch, dass er einen französischen Akzent hat, ihr Deppen." Zum Beweis lieferte er noch einige Screenshots nach. Demnach waren seine Eltern wenig beeindruckt von der ganzen Geschichte, auch als sie die wahre Identität des Mannes im Zug erfuhren. Sie hätten sich erst gedacht, dass es irgendein Promi sein müsste, als andere Fahrgäste angefangen hätten, ihn nach Autogrammen zu fragen. Das machte für Nate alles noch schlimmer. Verzweifelt versuchte er zu erfassen, was seine Eltern ihm da gerade erzählt hatten: "Paul Pogba hat euch dazu gebracht, ein Foto zu machen! Er hat euch quasi angebettelt!" Natürlich immer noch alles in Großbuchstaben.

Nur ein paar Stunden nach der Geschichte, so erzählt es Nate, hätten seine Eltern schon wieder Fotos von Hunden in die Familiengruppe geschickt. Das Erlebnis im Zug scheint wirklich keine große Wirkung auf sie gehabt zu haben. Anders als auf ihren Sohn – und die Twitter-Community: Dort wurde Nates Geschichte schon mehr als 20.000 Mal retweetet.