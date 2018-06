Als Nicht- Hundebesitzer steht man manchmal ratlos daneben, wenn die beste Freunde oder Kollegen plötzlich anfangen zu reden, als wären sie grenz-debil: "Du kleines Pupsi. Oh ja, ganz fein hast du Kacki gemacht!" Dabei halten sie den Kopf ihres Hundes in den Händen oder kneifen ihm in die Wange oder klopfen ihm seltsam auf den Rücken. Hm, ja, der Hund hat geschissen. Wow.

Nun haben alle Hundebesitzer endlich eine Entschuldigung für ihr Verhalten, denn eine neue Studie, die im Journal "Animal Cognition" veröffentlicht wurde, hat herausgefunden: Den Hunden gefällt es tatsächlich, wenn man sie wie Babys behandelt und mit ihnen spricht, als wären sie nicht ganz dicht.

Hunde: Jahrelang haben wir die Babysprache belächelt - zu Unrecht!

Für diese Erkenntnis wurden 37 freiwillige Hunde (also, es war der freie Wille von Frauchen und Herrchen) getestet. Jeder der Vierbeiner wurde an der Leine in einen Raum geführt, in dem sich zwei Menschen befanden. Aufnahmen von verschiedenen gesprochenen Sätzen und Wörtern wurden ihnen vorgespielt, einmal in einem normalen Ton und einmal mit Babystimme. Währenddessen maßen die Wissenschaftler, wie lange die Hunde bei den jeweiligen Aufnahmen aufmerksam waren. Anschließend ließen sie die Hunde von ihren Leinen, um zu sehen, bei welchem der beiden Menschen sie länger verweilen.

Das Ergebnis: Welpen sind generell aufmerksamer, wenn ihre Besitzer mit ihnen in der übertriebenen, hohen Stimme sprechen. Erwachsene Hunde dagegen interessieren sich besonders für in Babysprache gesprochene Sätze und Wörter, die für sie relevante Begriffe wie "Gassi" enthalten.

Wir werden uns also nächstes Mal mit abfälligen Blicken zurückhalten und die süßen kleinen Besitzerchen loben, die sich soooo knuffig um ihre kleinen Schnuffis kümmern. Fein gemacht!