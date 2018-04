Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich meine Kindheit in den 90ern komplett ohne Regeln verbracht. Dabei fanden wir alle Eltern damals natürlich wahnsinnig streng - aber im Vergleich zu jetzt hatten wir Freiheiten, von denen die Kids heute nur träumen können. Viel hat damit zu tun, dass das Internet noch wirkliches Neuland war. Manches auch damit, dass man noch zu wenig über Risiken wusste. Diese sieben Situationen erleben die Kinder von heute jedenfalls nicht mehr.

1. Ab in die pralle Sonne!

Klar: Auch wir wurden im Sommer mit Sonnenschutz eingecremt (und haben es gehasst). Aber ganz so streng nahm man es mit den UV-Strahlen damals nicht. Ich kann mich jedenfalls noch an ein beliebtes Spiel in meiner Kindheit erinnern: Sonnen-Tattoos! Das ging so: Man schnitt aus Papier zum Beispiel ein Herzchen aus, legte es auf Arm/Bauch/Bein und sich selbst für mindestens 15 Minuten in die pralle Sonne (OMG!). Fertig war das natürliche "Sonnen-Tattoo". An Hautkrebs dachte damals kaum jemand.

2. Prost!

Während heute in Berlin Mitte die Mütter einen Babycino bestellen und damit Milchschaum für die Kleinen meinen, haben wir früher im Biergarten am Bierschaum genippt. Bäh! Geschmeckt hat es zwar nicht wirklich - aber genau deshalb war es auch lange nicht verlockend.

3. Im Zigaretten-Rauch

Dass Passiv-Rauchen schädlich ist, war eigentlich auch in den 90ern kein großes Geheimnis mehr. Trotzdem wurde eifrig und ausgiebig gequalmt. Vor dem Eingang zur Schule, in Cafés, sogar im Auto - überall spielten Kinder im Raucher-Nebel. Heute ist das fast unvorstellbar.

4. Freiheit ohne Handys

"Tschüß, Mama - ich bin draußen!" Früher wussten unsere Eltern vielleicht, mit wem wir uns trafen - aber so ganz genau nie, wo wir uns eigentlich aufhielten. Denn ohne Smartphones stand man eben nicht ständig im Kontakt, sondern musste die nächste Telefonzelle finden, wenn man mal später heimkommen wollte.

5. Allein im Auto

Mal eben kurz einkaufen und die Kinder bleiben so lange allein im Auto zurück? Früher kein Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sogar eingeschlossen waren. Heute würde wahrscheinlich sofort jemand die Polizei rufen, wenn Kinder unbeaufsichtigt im Auto säßen.

6. Hotlines statt Chats

Kennt ihr noch diese Gratis-Nummern, die man anrufen konnte und dann Wildfremde an der Strippe hatte? Stundenlang haben meine Freunde und ich früher das Telefon mit Quatsch-Anrufen blockiert. Angst mussten wir keine haben. Heute werden Kinder vor Chats mit Fremden gewarnt, im Zweifel kontrolliert eine Software, mit wem die Kids Kontakt hatten.

7. Einmal Bratwurst mit allem, bitte!

Die Bratwurst kommt etwas verkohlt vom Grill? Macht nichts, wird trotzdem gegessen! Ich kann mich außerdem nicht erinnern, dass irgendwer in meiner Klasse eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hatte. In Zeiten, in denen fast jede Kita und jeder Hort Laktose-freies, Gluten-freies oder Nuss-freies Essen anbieten muss, kaum mehr vorstellbar.