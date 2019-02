Der offene Brief einer Mutter an den Mann, der von ihr und ihrem zweijährigen Kind an Bord eines Flugzeugs allzu offensichtlich genervt war, macht gerade die große Runde in den sozialen Medien. Die Bloggerin Stephanie Hollifield teilt ihre Erfahrungen auf der Facebook-Seite des Elternmagazins "Momstrosity" – und spricht mit ihren deutlichen Worten vielen Müttern aus der Seele.

Wie der "Independent" berichtet, war es Hollifields erster Flug mit ihrer kleinen Tochter, die zu allem Überfluss an einer Nebenhöhlenentzündung litt. Hollifield sei deshalb ohnehin sehr nervös gewesen. Und der Mann, der in der Reihe vor ihnen saß, habe von Anfang an "dramatisch geschnaubt", um deutlich zu machen, dass allein die Anwesenheit von Mutter und Tochter, die zu diesem Zeitpunkt noch lachte und spielte, ihn schon verärgere.

"Ich habe mich bei jedem entschuldigt"

Und wie es nun mal so ist, habe das kleine Mädchen begonnen zu schreien und zu weinen, als das Flugzeug schließlich abhob. Sie habe alles getan, um sie ruhig zu halten, schreibt Hollifield an den meckernden Mann: "Ich habe sogar sichergestellt, dass ihre kleinen Füße nicht gegen deinen Sitz treten."

Aber der Mann habe seine genervten Geräusche und Schulterblicke auch fortan nicht unterlassen, schreibt die 33-Jährige weiter: "Ich habe mich bei jedem um mich herum entschuldigt. Ich hätte beinahe selbst angefangen zu weinen."

Eine Flugbegleiterin habe der Kleinen schließlich einen Becher mit Strohhalm zum Spielen gegeben. Das sei die Rettung gewesen, so Hollifield. "Es ist ok", habe die Stewardess gesagt. "Fliegen ist anstrengend für alle. Ihr beiden macht das großartig."

Beruhigende Worte der Flugbegleiterin

Wenige Worte, die einen sehr beruhigenden Effekt auf Mutter und Tochter hatten. Sie hatte Recht, schreibt Hollfield: "Wir haben unser Bestes getan, und das ist so großartig, wie es nur geht." Und deshalb schließt sie mit mahnenden Worten an den Mann, indem sie ihn daran erinnert, dass Kleinkinder zwar anstrengend sein können, aber irgendwann diese Welt regieren werden, "wenn du alt und grau bist". Außerdem gebe es schon genug Negativität in dieser Welt.

