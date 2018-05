Es ist Muttertag! Höchste Zeit, eurer Mama mal wieder zu sagen, was sie euch bedeutet. Am besten mit einem schönen Song. Und da fällt die Auswahl (gar nicht mal so) schwer, weil deine Lieblingsband im Zweifel schon eine Ode an die Mutter gesungen hat. Denn in Rock und Pop ist gefühlt jeder Tag im Jahr Muttertag. Zumindest gibt es genug Lieder, um eine entsprechende Playlist zum Thema über 365 Tage anzulegen.

Und dabei reden wir noch nicht einmal von Songs, in denen das Wort "Mama" eine zentrale Rolle spielt, ohne dass es explizit an irgendeine Mutter gerichtet ist (wie zum Beispiel "Bohemian Rhapsody" von Queen), oder von Songs, die eine Mama zwar sogar im Titel tragen, aber im Kontext von etwas ganz anderem handeln (wie "Hey Mama" von den Black Eyed Peas) - nein, wir reden von jenen Klassikern, die laut und deutlich sagen: "Danke, Mama!"

"A Song for Mama" - und acht weitere

Töchter und Söhne, hier kommen die größten Mama-Hits schön komprimiert in der ultimativen NEON- Playlist zum Muttertag:

Boyz II Men: "A Song for Mama"

Wer gerne ganz viel Zuckerguss über seine Hymne an die Mudder haben möchte, wird von den ultimativen Chorknaben der 90er bestens bedient: Die Vokal-Harmoniker haben sich damals zwar bevorzugt unter die Laken anderer Ladies singen wollen ("I'll Make Love To You"), schaffen mit diesem Song aber gleichzeitig den Spagat zu den (Schwieger-)Söhnen der Herzen.

Spice Girls: "Mama"

Nochmal Neunziger, noch ein bisschen trivialer: Die Spice Girls, damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, besingen die "Girl Power" ihrer Mütter, die im kitschigen Video dazu standesgemäß ihre Gastauftritte haben.

Sido: "Mama ist stolz"

Nicht nur Girlgroup-Mädels oder Schmusesänger lieben ihre Mutter. Auch der eine oder andere großmäulige Rapper wird ganz kleinlaut, wenn es um die Mama geht. Beziehungsweise feiert sie als ungefähr einzige Frau, auf die er aber mal so gar nix kommen lässt. Sido ist stolz.

2Pac: "Dear Mama"

Den Youtube-Aufrufen zufolge einer der beliebtesten Mama-Hits überhaupt: In der zweiten Folge unserer kleinen Serie "Großmäulige Rapper ganz kleinlaut, wenn es um die Mama geht" hört ihr 2Pac so sanft wie selten.

Metallica: "Mama Said"

Ein Song, der auf einem frühen Metallica-Album noch undenkbar gewesen wäre. Im Erscheinungsjahr 1996 guckten die Metal-Ikonen aber schon längst gerne mal über den musikalischen Tellerrand hinaus. Hier machen sie ein bisschen auf Country, und James Hetfield dankt im Text seiner Mama für alles - und bittet sie gleichzeitig, ihn loszulassen.

Muttertag: "Mama, I'm Coming Home"

Ozzy Osbourne: "Mama, I'm Coming Home"

Könnte es am Muttertag einen passenderen Songtitel geben? Ausgerechnet Ozzy Osbourne, selbsternannter Prinz der Dunkelheit, bittet seine Mutter hier, das Licht anzulassen - er kommt schließlich bald nach Hause zu ihr.

Elvis Presley: "Mama Liked The Roses"

Das thematische Gegenstück zu Ozzys Hymne aufs Nach-Hause-kommen: Elvis schwelgt auf dieser weniger berühmten B-Seite in Erinnerungen an seine früh verstorbene Mutter. Klassischer Tränendrücker.

MoTrip: "Mama" (feat. Haftbefehl)

Nicht nur nannte Rapper MoTrip im Jahr 2015 gleich sein ganzes zweites Album "Mama", es findet sich auf der Platte auch dieses Hafti-Feature. Eine unkitschige Liebeserklärung an Mama und "quasi der Gegenstandpunkt zum ewigen Muttergeficke" (Rap.de) im deutschen HipHop.

Mr. T: "Treat Your Mother Right"

Wem unsere Playlist bisher zu kitschig daherkommt, wem die ganzen Titel hier ein bisschen zu sehr durch die Blume formuliert sind, der braucht vielleicht zum Muttertag eher die klare Ansage. Kann er haben, von Mr. T höchstpersönlich: "Behandelt eure Mütter gefälligst gut!"

In diesem Sinne: Einen fröhlichen Muttertag allerseits!