"Familien-Selfie. Ich habe keine Beine", schreibt der Reddit-User "BeardoGREG" zu dem Foto, das er auf der Plattform in einen Thread hochgeladen hat, in dem es hauptsächlich um seltsame Perspektiven und optische Täuschungen geht. Man sieht ihn mit Sonnenbrille und Truckercap, daneben seine Tochter, unter ihm sein kleiner Sohn und unten rechts in der Ecke seine Frau, die augenscheinlich das Selfie mit ihrem ausgestreckten Arm gemacht hat. In der Mitte der vier Familienmitglieder fehlt allerdings etwas: die Beine des Vaters. Stattdessen klafft zwischen ihnen ein Loch, durch das man den steinigen Boden sehen kann. Im Hintergrund sieht man rotes Gebirge. Die Familie scheint auf einem Ausflug in einem Canyon zu sein.

Reddit fragt sich: Wo sind seine Beine?

Auf dem Foto sieht es aus, als würde der Torso von Greg einen Meter über dem Boden schweben. Die Reddit-Gemeinde fragt sich: Wie kann das sein?

"Ich ... ich versteh's nicht."

"Du wurdest aus einer Kanone geschossen. Die Kanone ist hinter dir und du fliegst geradewegs in die Kamera mit diesem zielstrebigen Blick in deinem Gesicht."

"Oh, komm schon, gib's zu. Du schwebst."

"Hier gibt es nichts Verwirrendes. Du hast einfach nur eine Camouflage-Hose an."

"Oh ja, der gute alte halb verschwundene Vater. Kannst du bei deinem nächsten Trick meinen wieder erscheinen lassen?"

"Jesus, das sieht einfach so seltsam aus, Glückwunsch."

Greg ist so freundlich und gibt uns die Antwort auf diese verwirrende optische Täuschung:

"Ich bin gebückt, die Hände auf den Knien."

"Ohhhh, der Hintergrund unter seinem Hemd ist der Platz zwischen seinen Beinen. Wow, so lange habe ich in diesem Sub [Anm. d. Red.: Abkürzung für Unter-Thread auf Reddit] noch nie gebraucht, um die Täuschung zu erkennen."

"Respekt dafür! Ich verstehe vollkommen, wie dieses Foto zustande gekommen ist, aber mein Gehirn weigert sich immer noch, es zu erkennen."

Die Auflösung für ganz Verwirrte

Wem es ebenso wie diesem Reddit-User geht oder wer trotz der Auflösung immer noch nicht ganz versteht, wie diese optische Täuschung funtktioniert, für den hat auf Imgur jemand Gregs Beine eingezeichnet: