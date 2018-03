Aus eins wird drei: Wer einen Partner gefunden hat, kriegt in der Regel zwei Schwiegereltern gratis dazu. Von einem Geschenk ist allerdings nicht immer die Rede. Gerade für Schwiegertöchter ist es oft nicht einfach einen guten Draht zu Schwiegermüttern zu entwickeln. Das belegen viele Studien. Bei Imgur-Nutzerin leoswife746 ist genau das Gegenteil der Fall. Sie kommt sehr gut mit ihrer Schwiegermutter zu recht: "Ich mag sie wirklich", schreibt sie in der Online-Community. Allerdings hätte sich das vor zwei Jahren schlagartig ändern können, wie sie nun erzählte.

Ihre Schwiegermutter war damals zu Gast, um sich um ihr neues Enkelkind zu kümmern. Es gab nur ein Problem: Ihre Schwiegermutter roch sehr stark nach Urin. Das lag laut der Userin an ihren Katzen. "Sie hatte schon vor der Geburt unseres Kindes zu uns gesagt, dass ihre Katzen überall hinpinkeln und sie versuchen würde, sie wegzugeben", erklärt Leoswife. Anstatt das Thema einfach zu ignorieren, schrieb sie ihrem Mann eine SMS darüber, dass seine Mutter nach Katzen-Streu und Urin rieche. Doch die Nachricht ging nicht an ihren Ehemann, sondern an ihre Schwiegermutter.

"Bis heute weiß sie nicht, was ich getan habe"

"Als ich den Klingelton ihres Handys statt das meines Mannes hörte, geriet ich voll in Panik", erzählt die Nutzerin. Zwar rutscht ihr zunächst ihr Herz in Hose, aber sie hat sofort eine Idee: Sie beschäftigt ihre Schwiegermutter mit ihrem Enkelkind, klaut ihr Telefon und löscht die Nachricht. Dabei macht sie aber einen Fehler – sie löscht den gesamten Chatverlauf.

Als der Schwiegermutter das auffällt, fragt sie bei Leoswife nach, ob sie wisse, warum der gesamte Verlauf gelöscht sei. Da sie mit der Wahrheit nicht rausrücken will, erzählt die Nutzerin ihr einfach, dass ihre Freunde ähnliche Probleme haben und dass das mit Software des Handys zusammenhänge. Sie glaubt ihr – zum Glück. "Bis heute weiß sie nicht, was ich getan habe. Dennoch will ich mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie diesen Text gelesen hätte", so die Familiemutter.