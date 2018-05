Diese Laute kommen mir sehr bekannt vor. Klingt wie meine Schwester und ich, wenn wir uns streiten. Aber da stehen keine pubertären Teenager, sondern zwei ausgewachsene Luchse. Und die schreien sich an. Wie Menschen. Kein majestätisches Brüllen wie bei einem Löwen oder ein energisches Fauchen wie bei einer Katze. Dieses Youtube-Video verstört!

Am Anfang des Clips denke ich noch: "Okay, das Tier klingt irgendwie komisch." Spätestens, wenn der zweite Luchs dann aber mit einstimmt, muss man laut loslachen. Leider verstehe ich kein Luchs-isch, aber ich stelle mir die Konversation ungefähr so vor: "ICH WAR ZUERST HIER!" - "STIMMT GAR NICHT! ICH BIN NUR KURZ MAL WEGGEGANGEN!!!11!" (Hätten die beiden Facebook, sie hießen Til Schweiger - das wette ich.)

Anmutig, aber Stimme scheiße

Aufgenommen hat das Video Nicole Lewis in der Nähe des Avery Lake, an der Grenze zwischen dem kanadischen Ontario und Michigan in den USA. Sucht man auf Youtube nach anderen Amateur-Videos mit Luchsen, fällt auf: Die klingen tatsächlich immer so komisch. Sie sehen anmutig aus, keine Frage. Aber die Stimmen verstören. Selbst in der Tierwelt kann man also nicht alles haben ...