BLICK NACH INNEN

Neue Generalsekretärin der CDU: Wer ist eigentlich AKK?

Am Sonntag kündigte der bisherige Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, an, sein Amt niederzulegen. Einen Tag darauf schlug Merkel als Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer (a.k.a. AKK) vor. Annegret Kramp-Karrenbauer war vorher Ministerpräsidentin des Saarlandes und rückt nun als Generalsekretärin sehr nah an die Parteispitze in Berlin. Sie gehört schon länger zum Kreis der engen Vertrauten Merkels und stand unter anderem in der Flüchtlingskrise an der Seite der Kanzlerin. Viele mutmaßen, dass Merkel mit AKK die nächste Kanzlerkandidatin der CDU für die Bundestagswahl 2021 vorbereiten will. Auch Merkel war vor ihrer Kanzlerschaft Generalsekretärin.

Als Generalsekretärin wäre AKK neue Verwaltungschefin der CDU. Sie organisiert dann also Parteitage und leitet die Zentrale in Berlin. Noch viel wichtiger ist aber, dass die Generalsekretärin die Aufgabe hat, das Profil ihrer Partei nach außen zu schärfen. Das bedeutet: ruhig mal provozieren und anecken! Gerade in Zeiten der Großen Koalition, in der die beiden Volksparteien CDU und SPD sich immer schlechter unterscheiden lassen, ist das eine zentrale und gar nicht so einfache Aufgabe.

Vernichtender Bericht des Wehrbeauftragten: Ist unsere Bundeswehr eigentlich noch einsatzfähig?

Am Dienstag stellte der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Hans-Peter Bartels von der SPD, seinen Jahresbericht 2017 vor. Der Wehrbeauftragte ist eine Kontrollinstanz des Parlaments, der sich mit den Anliegen der Soldaten auseinandersetzt und diese vertritt. Dafür nimmt er eine Art Kummerkasten-Funktion bei den Soldaten ein, die sich mit all ihren Beschwerden direkt an ihn richten können.

Bartels Fazit fällt schlecht aus: Er spricht von einer "dramatisch niedrigen" Einsatzbereitschaft der Waffensysteme und bemängelt insbesondere den schlechten Zustand der Ausrüstung. De facto heißt das: Viele Sachen der Bundeswehr sind kaputt. Beispiele gefällig? Sechs von sechs U-Booten waren laut Bartels zum Jahresbeginn außer Betrieb; von den vierzehn Transportflugzeugen Airbus A400M war zwischenzeitlich kein einziges flugfähig. Außerdem weist er auf die schlechte Stimmung bei den Soldaten hin. Viele Soldaten seien "überlastet und frustriert“. Zeit für eine Reform?

Beobachter werteten den Bericht Bartels als direkten Angriff auf die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und sicherlich ist sie als Verteidigungsministerin und oberste Befehlshaberin der Bundeswehr nicht ganz unschuldig. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass sie erst seit vier Jahren im Amt ist und eine Bundeswehr übernahm, die vorher von einem jahrelangen Sparkurs betroffen war.

BLICK NACH DRAUSSEN:

Was macht die Türkei in Nord-Syrien? Und warum reden eigentlich gerade alle über Ost-Ghouta?

Der Krieg in Syrien dauert nun schon sieben Jahre. 350.000 Menschen sind diesem Krieg bereits zum Opfer gefallen und ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Im Norden greift seit fünf Wochen das türkische Militär in der "Operation Olivenzweig" die syrische Kurdenmiliz YPG an. Auch in dieser Woche gab es wieder etliche Luftangriffe. Neu ist aber, dass nun auch der syrische Machthaber Assad die Miliz militärisch unterstützen will. Das ist deswegen so besonders, weil es eine Rebellen-Miliz ist, die sich eigentlich auch gegen die syrische Regierung – und damit gegen ihn – stellt. Assad begründet diese außergewöhnliche Entscheidung damit, dass man "die territoriale Einheit und Integrität Syriens verteidigen" wolle. Im Klartext bedeutet das: Er hat Angst, dass die Türkei es in Nordsyrien nicht nur auf die YPG abgesehen hat, sondern auch auf das Stück Land, auf dem sie sich derzeit aufhalten. Offiziell wird diese Absicht von Erdogan selbstverständlich bestritten.

“Die schlimmsten Angriffe in der Geschichte dieses Krieges“

An ganz anderer Stelle, im Süden des Landes nahe der Hauptstadt Damaskus im Rebellengebiet Ost-Ghouta, war es Assad selbst, der dutzende Fliegerbomben einsetzte. Die Region gehört zu den letzten Gebieten, die noch unter der Kontrolle von Rebellen in Form islamistischer Milizen stehen. Die UNO sprach bei den Angriffen, bei denen seit letzter Woche bereits mehr als 300 Menschen ums Leben kamen, von den "schlimmsten Angriffen in der Geschichte dieses Krieges". Im UN-Sicherheitsrat scheiterte eine Resolution, die eine dreißigtätige Feuerpause in der Region einberufen wollte, an dem Veto Russlands. Der Botschafter Russlands sprach zur Begründung von einer "Massenpsychose" globaler Medien und davon, dass eine Feuerpause nicht realistisch sei.

BLICK NACH VORNE

Entscheidung nächste Woche: Bekommen wir jetzt wirklich eine Neuauflage der GroKo?

Seit Dienstag sind die über 460.000 SPD-Mitglieder aufgerufen, über eine Neuauflage der Großen Koalition abzustimmen. Befürworter der Neuauflage weisen unter anderem auf die vielen sozialen Projekte des Koalitionsvertrags hin. In einer neuen GroKo sind zum Beispiel mehr Geld für sozialen Wohnungsbau und eine ganztägliche Kita-Betreuung geplant. Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, lehnen eine neue GroKo weiterhin mehrheitlich ab. Der Koalitionsvertrag sei an vielen Stellen zu unkonkret, weise vor allem Prüfaufträge an und sei kein Zeichen eines Neuanfangs, den die Politik dringend nötig habe.

Bis zum nächsten Freitag haben die SPD-Mitglieder Zeit abzustimmen. Die SPD-Führung um Andrea Nahles und Olaf Scholz warden bis dahin noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren. Zwei Tage später soll dann das Ergebnis verkündet werden. Gewinnen die GroKo-Gegner sind Neuwahlen sehr wahrscheinlich. Heikel für die SPD: Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts INSA liegt die SPD mit einer Zustimmung von 15,5 Prozent zum ersten Mal einen halben Prozentpunkt hinter der AfD. Entscheiden sich die meisten Mitglieder also vielleicht doch lieber für eine GroKo? Die Antwort kennen wir nächste Woche Sonntag!