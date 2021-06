Ob als Single oder in einer Beziehung: Es gibt Situationen, in denen die eigenen vier Wände Gold wert sind. Die New Yorker Künstlerin Yaoyao Ma Van As fasst in ihren Bildern die kleinen Alltagsmomente zusammen, die man nur alleine wirklich genießen kann - oder bei denen man lieber keine Zeugen haben will - Momente wie nächtliche Kühlschrank-Raubzüge, stundenlanges Seriengucken mit Fastfood und Schlabberlook und niemand, der sich an Dingen wie langen Haaren im Bad stört.

Yaoyao Ma Van As hat im Januar mit ihrer Serie begonnen, die sie nach und nach auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Sie wolle einfach mal wieder etwas für sich selbst tun, sagt sie. Als Zeichnerin in der Animationsindustrie sei das nämlich in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. "Zuerst wollte ich wieder mehr Zeichenroutine bekommen, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich mit jeder dieser Zeichnungen eine ganze Geschichte erzählen kann", erzählt die Illustratorin. Dabei gewährt sie tiefe Einblicke in ihren Alltag. "Ich habe begonnen, immer mehr Szenen aus meinem Leben zu zeichnen, und dabei war es mir egal ob es nun Erinnerungen, mein aktueller Gemütszustand oder Zukunftsträume sind." Inzwischen sind weit über 100 Bilder zusammengekommen. Ihre Follower sind begeistert. Gerade weil sich jeder so gut in den Alltagssituationen wiedererkennen kann.