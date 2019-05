Die deutsche Sprache kann tückisch sein. Jede Menge Kommata, unverständliche Grammatikregeln und so viele Zeiten, dass man schnell mal ins Grübeln kommt. Und was ganz besonders auffällt: Es gibt ein Wort für jeden, aber wirklich JEDEN, Gegenstand. Wer hier also gedacht hat, sich bestens auszukennen, der sollte noch mal auf Nummer Sicher gehen.

Weißt du, wie man den metallenen Festklipser in einem Ordner nennt? Heißt die einzelne Weintraube eigentlich wirklich Weintraube? Und hast du schon mal von einer Ferrule gehört? Nein? Kein Wunder, denn so alltäglich diese Gegenstände auch sind – ihre Namen kennen die wenigsten. Wie gut kennst du die deutschen Alltags-Fremdwörter? In unserem Test findest du es heraus.

Bist du ein wahrer Deutsch-Profi? Hier im Test findest du es heraus: