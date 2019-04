Hallo, ich bin Babak Radmehr und komme aus dem Iran. Ich lebe seit sieben Jahren in Deutschland. Ich nehme euch jetzt mit – und zeige euch drei Dinge, die ich in Deutschland komisch und nützlich finde. Also: Kommt mit! Steigt ein!

In Deutschland gibt es so viele Parks – und so viele Sportmöglichkeiten, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das ist perfekt.

Überall gibt es Ampeln in Deutschland. Aber manchmal verstehe ich nicht, warum da eine steht. Natürlich haben wir auch im Iran Ampeln – nur nicht alle 100 Meter. Das verstehe ich hier nicht.

Baustelle, Baustelle, Baustelle. Überall gibt es in deutschen Städten Baustellen. Ich wohne hier um die Ecke und fahre jeden Tag hier lang. Es war hier alles in Ordnung. Doch vom einen auf den anderen Tag wurde hier gebaut. Im Iran haben wir selbstverständlich Baustellen aber nicht so viele.

So, das waren die drei Dinge, die ich in Deutschland komisch und nützlich finde. Wie gesagt: Ich lebe seit sieben Jahren in Deutschland. Allerdings habe ich auch die Möglichkeit, zurück in den Iran zu gehen. Nur ist es dort für mich nicht sicher. Deshalb möchte gerne hier bleiben. Arrivederci. Tschüss.