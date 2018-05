Hallo, mein Name ist Irene. Ich komme aus den Niederlanden und lebe seit fünf Jahren glücklich in Deutschland. Aber es gibt fünf Dinge, die ich an euch Deutschen ein bisschen komisch finde.

1. Ketchup

"Was willst du?" - Ich möchte gerne eine kleine Pommes mit Erdnusssoße, Mayo, Currysoße und rohen Zwiebeln. - "Haben wir nicht!" - Pommes rot/weiß, Pommes mit Ketchup: Das geht doch gar nicht! In den Niederlanden haben wir viele verschiedene Soßen, aber Ketchup auf Pommes? Niemals!

2. Hierarchien

"Sehr geehrte Frau Professorin Dr. Dr..." - Was ist das eigentlich für eine Obsession mit Titeln? In den Niederlanden duzen wir uns einfach. Auch mit Professoren.

3. Holland ist nicht gleich Niederlande.

"Hi, ich bin Irene, ich komme aus Groningen." - "Ach, aus Holland?" - Nein, ich bin keine Holländerin. Ich bin Niederländerin! Es gibt nur zwei Teile in den Niederlanden, die Holland heißen. Aber ich komme aus Groningen - und bin also keine Holländerin. Das ist als würde ich zu einem Kölner sagen: "Ach, du kommst aus Bayern!"

4. Fahrrad fahren

Toll, dass ihr Deutschen so viel Rad fahrt. Aber abbiegende Autos oder Fußgänger auf dem Fahrradweg - manchmal habe ich wirklich Todesangst, wenn ich hier Rad fahre. Es gibt zum Beispiel mehrspurige Fahrradwege, und man passt aufeinander auf. Aber als Niederländerin bin ich da vielleicht auch etwas verwöhnt.

5. Lautes Niesen

Ihr niest sooo laut! Gibt es irgendeinen Nationalstolz? Je lauter man niest, desto besser?

Und trotz allem, liebe Deutsche: Ich liebe euch!