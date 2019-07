Manchmal hält man inne und überlegt: Was wohl jemand denken würde, der mich jetzt gerade so sehen könnte? In den meisten Fällen ist man dann ganz froh, dass es sich nur um ein hypothetisches Gedankenspiel handelt und gerade niemand in der Nähe ist. Umso peinlicher kann es werden, wenn man sich unbeobachtet glaubt und plötzlich feststellen muss, dass dem doch nicht so ist.

Das kann auch den Besten passieren, und deshalb wollte ein Reddit-User von den anderen Nutzern der Plattform wissen: "Was ist das Seltsamste, bei dem ihr jemals erwischt worden seid?" Wahrscheinlich fällt jedem zu dieser Frage eine unangenehme Situation ein – die meisten behalten diese wohl aber lieber für sich. Trotzdem gab es innerhalb von vier Tagen schon mehr als 4000 Antworten in dem Thread. Und da sind einige lustige Geschichten dabei.

Jeder hat schon mal etwas Peinliches erlebt

In der bisher am besten bewerteten Antwort erzählt ein User, wie er sich seine neuen Nachtsichtgläser ins Büro schicken ließ. Anschließend wollte er sie an Ort und Stelle ausprobieren, "in dem einzigen wirklich dunklen Raum, den ich finden konnte", sagt er: "der Herrentoilette". Es kam , wie es kommen musste: Ein Kollege erwischte ihn dabei, wie er sich in der Dunkelheit mit einer Nachtsichtbrille auf der Nase die Zähne putzte.

Eine Frau, die sich häufiger um fremde Hunde kümmert, berichtete, dass sie während der Spaziergänge die Gedanken der Tiere ausspricht, während diese zum Beispiel an etwas schnüffeln. Natürlich mit einer etwas seltsamen Stimme. Dabei wurde sie schon einige Male von anderen Fußgängern ertappt. Ein Typ gesteht, dass er mal auf allen vieren in Unterwäsche die Treppen hochgelaufen sei (warum auch immer). Dabei habe er nicht gewusst, dass oben schon sein bester Freund auf ihn warte – "ich lief etwa auf Höhe seines Schritts in ihn hinein".

In Unterwäsche, auf allen vieren

User "Responsible_Rhubarb" erzählt folgende Story: "Meine Ex-Freundin erwischte mich einmal, wie ich mit ihrer Katze Luftgitarre spielte. Ich hatte die Vorderpfoten der Katze in meiner Hand und spielte damit an ihrem Bauch. Die Katze schnurrte so laut, dass meine Freundin reinkam, um zu schauen, was los ist." Ein anderer User wäre als 14-Jähriger wohl am liebsten im Boden versunken, als er aus einer Schüssel auf dem Boden wie ein Hund Fanta trank. Unglücklicherweise kam in dem Moment sein Vater ins Zimmer. Unklar bleibt aber, für wen von beiden die Situation unangenehmer war: "Er hat es nie wieder erwähnt."

Quelle: Reddit